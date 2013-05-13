房地产信托超越黄金成为抗通胀工具

资料图片显示在新加坡拍到的一个房地产信托广告图片。 REUTERS/Edgar Su

路透香港5月10日 - 随着全球央行大肆印钞以刺激低迷的经济，希望对冲通胀的亚洲投资者正在抛弃黄金，转而对房地产加倍下注。

投资者是受到高收益的驱动，因为意外温和的通胀打击黄金的魅力，不过房地产估值过高，使这类投资也颇具风险。

这种趋势在亚洲房地产投资信托(REIT)热中最显而易见，截止5月初，亚洲除日本外今年REIT的发行规模较上年同期增长逾三倍至43.3亿美元，估值为2008年金融危机爆发前至今的最高水准。

“过去两年我一直在说REIT是很好的对冲通胀工具，”亚洲知名对冲基金经理Charlie Chan表示。2012年他在REIT上赚得盆满钵满。

“REIT更容易估值，建筑物可以亲眼看见；如果发生通胀，楼价也会上涨，”他并称。

去年他管理的2亿美元对冲基金回报率为63%，今年又增值35%。相比之下，Eurekahedge数据显示，亚洲对冲基金去年回报率仅为10%，今年约为9%。

Chan表示，Cambridge Industrial Trust(CMIT.SI)等REIT产品去年一度占其投资组合的一半以上。

REIT持有从厂房到商铺和酒店等各类房地产，当经济兴旺和物价上涨时，租金也会上涨。

REIT也能提供稳定收益，这与黄金不同。StarMine数据显示，亚洲REIT的收益率平均为4.4%。

浏览亚太地区REIT发行规模图表，请点击：

(link.reuters.com/cex87t)

浏览股息为亚洲REITs所贡献的回报率图表：

(link.reuters.com/ser87t)

REITs、黄金与大宗商品表现对比图表：

(link.reuters.com/xer87t)

明晟(MSCI)REITs指数估值相关图表：

(link.reuters.com/bur87t)

根据汤森路透Datastream数据，现货金今年截止5月7日跌幅为13%，同期MSCI亚太REIT指数上涨14%。

“追求收益的投资者在主权债市场的空间日益受到全球央行的排挤而被迫出走，”东京对冲基金Symphony Financial Partners创办人之一David Baran说。“REIT正逐渐成为引人注目的资产类别。”

**新的发行热潮**

今年以来，新加坡REIT指数.FTFSTAS8670、香港REIT指数.HSREIT涨幅分别达13%和17%，这两个指数在过去两周均创下历史高位。

在市场需求火热的情况下，企业纷纷趁势新推出REIT。

最好的例子就是新加坡丰树大中华商业信托(MGCCT)(MAPE.SI)，它在2月首次公开发行(IPO)时筹得20.6亿美元，是新加坡REIT迄今最大规模的IPO项目。其5.6%收益率吸引机构投资人的认购资金达到发行规模的近30倍。

根据汤森路透数据，今年迄今除日本外的亚太地区REIT发行规模较去年同期增长逾三倍，达到43.3亿美元。而且这股热潮没有放缓迹象，未来两至三个月光是IPO规模就将有40亿美元。

理柏(Lipper)数据显示，3月底时，房地产基金投资在亚洲和日本的资产分别升至创纪录的550亿和200亿美元。

由于预计还有数十亿美元计的REIT增发交易，2013年料将成为至少2007年以来REIT发行规模最大的一年。

“突然间，市场出现许多REIT，有许多企业也因为收益率较好而受到关注，”Invesco Asset Management新加坡投资主管Jalil Rasheed说。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 郑茵/许娜)

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