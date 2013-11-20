中国将建立不动产登记信息管理基础平台 推动信息公开查询--国务院

路透北京11月20日 -中国国务院常务会议称，将建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。推动建立不动产登记信息依法公开查询系统，保证不动产交易安全。

周三刊登在政府网上的新闻稿表示，国务院常务会议决定，由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。行业管理和不动产交易监管等职责继续由相关部门承担。

会议称，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，是国务院机构改革和职能转变方案的重要内容，也是完善社会主义市场经济体制、建设现代市场体系的必然要求，对于保护不动产权利人合法财产权，提高政府治理效率和水平，具有重要意义。

国务院此前发布的机构改革和职能转变的任务分工计划,对今后五年内的72项任务做出布置，其中明确提出将于2014年6月底前出台不动产登记条例。（完）

(发稿 谢衡; 审校)

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