房地产信托业务纳入银监重点检查 或影响房产企业融资--消息

路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。

具体来看，一是是否通过股债结合、合伙制企业投资、应收账款收益权等绕道模式变相向房地产开发企业融资规避监管要求，或协助其他机构违规开展房地产信托业务。

二是是否存在房地产企业以股东借款充当劣后受益人的情况，以及是否以归还股东借款名义变相发放流动资金贷款。

“我们大概在两周前合规就明确了，不可以给地产商的贷款用于拿地，这周也刚拒了一个项目，本来放款是按照432条件去给项目放贷，监管意思实际上就是房企拿地用自己的钱去拿，不能假借通道名义加杠杆，炒高地价，增加泡沫。”消息人士称。

所谓地产类信托“432”是指项目发行要保证四证齐全，至少有30%的资金来自于融资方，且融资方至少拥有二级以上（包括二级）的开发资质。

上海一家信托公司高管亦对路透表示，上海银监局今年初就内部指导要求“用股权拿地”。

路透暂未联络到中国银监会对上述消息予以置评。

华融信托研究员袁吉伟认为，拿地项目肯定难做了，满足432条件的继续做，不过实际上各地监管尺度还是有差别的。

他并指出，个别信托公司房地产业务集中度快速提高，虽然提高了收益，但是隐含了风险；房地产融资持续收紧，大势所趋，对房企形成资金压力，加快销售，以价换量推动房价松动。

实际上，本次对房地产信托的现场检查思路延续了今年信托业监管工作会议上银监会信托部主任邓智毅的讲话要求。

路透早前报导，邓智毅表示，要加强重点领域信用风险防控以及妥善化解风险，包括高度重视热点城市房地产市场走向和大型房地产企业集团经营状况，提前做好风险预判和防控工作。

同时，严查房地产信托通过明股实债、投资合伙企业、资管产品和特定资产收益权、投向房地产上下游企业等方式，变相开展房地产信托业务，规避房地产贷款监管要求，或为其他机构违规开展房地产金融业务提供便利。(完)