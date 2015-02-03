香港写字楼价格全球最贵 较第二位新加坡高2.5倍--莱坊

路透香港2月3日 - 物业顾问--莱坊周二发表报告称，香港写字楼价格为全球最贵，较排行第二位的新加坡高出2.5倍；土地供应有限及地价高仍为推动租金和楼价上涨的基本因素。

莱坊2015年第一季度《全球资本市场报告》分析全球32个城市优质写字楼的资本价格，显示香港的优质写字楼的价格最高，以每平方米7万美元居首位，比排行第二位的新加坡高出2.5倍，比伦敦写字楼价格更高出三倍多。

＂土地供应和土地价格，仍为推动租金和楼价上涨的其本因素，当中对香港和新加坡的影响最为显着。这些地方土地供应有限，再加上人口密集和有大量的全球企业有能力支付高昂的租金。＂莱坊全球资本市场硏究部主管Darren Yates称。

虽然近期资本价格增长强劲和全球经济复苏不稳，投资者正寻求外投的机会以获得更好的回报和分散本地市场的风险，因此莱坊预料今年的跨境投资将进一步增加。

该行预测，今年全球商业投资总额将上升最少10%达至7,000亿美元；估计2014年最终的全球商业物业投资总额将超过6,000亿美元，比2013年上升约15%。

此外，该行并预测今年新一轮中国投资热潮由超高净值人士、小型及中型国企和私人发展商带动；保险公司相信也会大展拳脚。此外，大量日本养老投资基金资产将调配至全球房地产市场；写字楼租赁需求改善和市场供应下跌将带动租金上升；专门物业将继续吸引投资者并逐渐成为主流。

莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt表示，在亚太区内投资产品供应紧绌，大量的资本正寻求投资的机会，因此预计今年区内的投资总额将上升。相信日本和澳洲将最受投资者追捧，其次为中国内地、韩国、香港和新加坡。由于多个市场的优质投资产品的价格都十分高，相信市场目光将转投到二线和回报高的地区。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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