恒隆地产称陆续优化在港零售物业 市道放缓属正常周期改变

路透香港3月5日 - 近年将重点转移至中国商业房地产的恒隆地产(0101.HK)，其在香港的租金收入虽已被内地所超越，但仍占到46%。公司表示，未来将陆续优化在港的零售物业，而已完成优化的旺角及铜锣湾区部份项目，料未来可带来50-60%的租金增长。

恒隆地产在中、港两地的收租物业均以零售物业为主，但两地近年同样面对着消费者习惯改变的挑战。内地严厉打贪提倡减少奢侈，对恒隆地产在内地以高端定位的大型购物商场带来冲击。香港方面，近期零售销售数据疲弱，其中尤以珠宝钟表等高端消费下滑更为明显。

1月份香港零售销售货值按年大跌14.6%，是2003年SARS爆发以来最差，令人关注到高昂的商舖租金会否亦跟随下滑。

香港的零售销售渐从高位回落，恒隆地产租务及销售董事陈家岳表示，对今年香港零售业前景没需要悲观，并且相当视乎不同行业或所处地区。

＂提到街舖，若当时有独特的因素，超乎当时市场情况而提升到某一个水平，一旦超过一个正常的增长，（之后）一定会放缓，这是正常的周期性改变。＂他说。

他并指出，过去恒隆地产并无故意将旗下商舖租金推高到＂过了火位＂，未来亦会以服务本地消费者及消费品种多元化为主。

恒隆在港的商舖物业分布在传统购物、旅游旺区如旺角、铜锣湾及山顶以及鰂鱼涌和九龙湾等住宅区，定位为消费者的消闲购物热点。

陈家岳指出，由于去年春节在1月份而今年则在2月份，因此应该将两个月的数据合并来看，而他从商户方面了解到，今年首两个月的零售额并不太差，比去年同期仍有轻微增长。

他并称，恒隆由2012年开始展开优化商业物业的计划，目前已投入5亿港元改造旺角雅兰中心和铜锣湾＂Fashion Walk＂的物业；料整项优化计划于八年内完成。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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