恒大地产拟分拆足球及文化产业分支在中国新三板挂牌

路透香港7月2日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)接连宣布分拆旗下其他产业在中国新三板上市的消息，继广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司后，公司周四收盘后再公布，恒大文化产业集团股份有限公司申请在新三板挂牌已获受理。

恒大地产表示，实现挂牌将是公司股东提升及体现其于拟分拆公司的投资价值，及未来实现投资回报的重要一步。

恒大地产近年积极拓展房地产以外的四大产业--矿泉水、粮油、乳业及健康，恒大地产主席许家印今年3月时曾表示，目标三年后将矿泉水、粮油及乳业业务在香港分拆上市。而公司此前透过买壳新传媒，将其健康产业上市，并更名为恒大健康(0708.HK)。

将在内地分拆上市的恒大淘宝足球及恒大文化，分别由恒大地产持有60%权益及全资拥有。恒大地产表示，暂时无意透过挂牌出售其持有恒大淘宝及恒大文化之权益，而该两家公司目前为止没有计划因挂牌而发行新股份。

恒大淘宝主要开展职业足球俱乐部的运营业务，其足球队2013年夺得年亚冠联赛冠军，去年俱乐部再次夺得中超联赛冠军，最近五年内已囊括亚冠、中超、足协杯、超级杯各项赛事共计八个冠军。

恒大文化集院线、音乐、影视、经纪、发行、动漫为一体，覆盖整个文化产业链的上、中、下游。目前已开业影城共25个、银幕174块；至今年年底，计划开业影城共53个，银幕369块；至2016年6月30日，计划开业影城共95个、银幕663块；至2016年12月31日，计划开业影城共155个，银幕1083块。自2017年开始，每年计划新增开业影城超过60个，新增银幕420块以上。

恒大地产今天收低2.59%，报4.51港元，过去一个月累计下滑逾8%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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