绿地香港拟配售价值高至2.2亿美元的新股--销售文件

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港5月15日 - 据路透周五获得的销售文件，中国大型房地产商绿地集团旗下绿地香港(0337.HK)拟按每股7.3-7.5港元，配售价值高至2.2亿美元的新股，筹资为其互联网金融平台业务提供资金。
据销售文件，绿地香港拟配售2亿股股份，并可按投资者反应将配售规模额外增加2,800万股；配售价区间较公司周四收盘价7.93港元折让5.4-7.9%。绿地香港股份今天暂停交易。
暂时未能获得绿地香港对配股的回应。
近日有多家内房股加入配股行动，包括华润置地(1109.HK)、禹洲地产(1628.HK)、金地商置(0535.HK)等。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。