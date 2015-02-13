今年金融机构会为棚户区改造提供更多资金支持--住建部

路透北京2月13日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五表示，今年以国家开发银行为主的金融机构，还会为棚户区改造提供更多资金支持，而中央财政也会对保障性安居工程的中央补助给予更多支持。

他在国新办发布会上称，2011-2014年，全国已经累计开工建设各类保障性住房和棚户区改造安置住房3,200万套，基本建成了2,000万套以上。

根据计划，今年将新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套。

齐骥介绍，过去四年，中央财政和中央预算内投资共为保障性安居工程累计安排了7,100亿元的补助资金；同时，还发行了7,000多亿元的企业债券，专项用于保障性安居工程的建设。

金融机构累计向保障性安居工程建设发放16,000亿元贷款，其中国家开发银行发放8,800多亿元。

他指出，随着棚户区改造的深入推进，遇到的困难越来越多，包括不少剩下的棚改项目是难啃的硬骨头，改造成本大，安置更困难；地方也反映棚改资金存在困难。

“今年以国家开发银行为主的金融机构，还会为棚户区改造提供更多的资金支持。中央财政，不论是财政部还是发改委，也会对今年保障性安居工程的中央补助给予更多的支持。”他同时表示，还需要动员社会力量推进棚改任务。

齐骥估算，从今年开始如果每年再改造500多万套棚户区，以后几年仍然需要每年改造几百万套。

为进一步加强棚户区改造工作，中国国务院于去年年中发文要求，确保用地供应，落实好税费减免等财税支持政策，并加大金融支持力度，进一步发挥开发性金融作用。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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