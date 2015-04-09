佳兆业获生命人寿提供13.77亿元两年期人民币贷款 年利率12%

路透香港4月9日 - 正陷财困的中国小型房地产商--佳兆业(1638.HK)周四称，获主要股东富德生命人寿提供13.77亿元人民币的两年期贷款，年利率为12%。公司拟将该笔资金用以支付去年与生命人寿联手投得一幅深圳土地的部份代价，以避免因延迟支付而遭当局施加处罚。

佳兆业的声明称，作为贷款的抵押，公司同意以生命人寿全资附属公司深圳富德资源投资为受益人，抵押佳兆业深圳持有与生命人寿各合营企业公司注册资本之50%。

去年4月，佳兆业和生命人寿联手以54亿元投得深圳大鹏新区的一幅商业用地，建筑面积为51.6万平方米。佳兆业和生命人寿并成立一家分别持股51%及49%的合营公司，以开发该土地。

佳兆业此前就重组境外债务的计划，未获债券持有人同意，其后并遭评级机构标准普尔降低评级至＂违约＂。其股份并自3月31日起停牌至今，因公司将延迟刊发2014年度业绩，并将继续停牌至公司刊发去年度业绩前。

公司稍早宣布，此前旗下部份位于深圳被当局锁定的物业未售单位已获解除，但当中有若干单位遭受中国地方法院司法查封，无法正常销售。截至周二（7日）止，公司债权人向相关中国法院提出合共70份境内贷款下的资产保全申请。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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