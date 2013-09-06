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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 6日 星期五 14:01 BJT

贝尔：天价转会让我承受巨大压力

贝尔表示，天价转会皇家马德里让他“至少承受了巨大压力”。24岁的贝尔周日以1亿欧元转会费从托特纳姆热刺转会皇马，创下转会费世界纪录。“(转会前)经历了漫长的等待，至少让我承受了巨大压力，”贝尔周四对英国电信体育台表示。贝尔上赛季代表热刺在英超出战33场贡献21球。路透

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