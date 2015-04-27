今年流入全球商用地产市场的资金将增5%至破纪录水平--戴德梁行

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港4月27日 - 国际物业顾问--DTZ戴德梁行周一发表报告预期，今年流入商用房地产市场的筹集资金将增加5%，达到破纪录的4,290亿美元，因多个市场的政府债券收益维持在接近历史低位，促使投资者转向收益相对较高的房地产市场。
该行预期，其中今年亚太区商房地产市场内新筹集的资金达到破记录的1,220亿美元，较六个月前增加4%。这增长有部份是由于上市集资活动转趋活跃所致。尽管非上市基金继续主导房地产集资活动，占全球60%的筹集资金，上市公司在过去一年亦开始活跃起来，于亚太区所集资金的比例提高至41%，当中以中国、日本和新加坡占大多数。
在亚太区当中，中国吸引460亿美元的筹集资金准备投资房地产市场，继续成为区内吸引最多资金的国家，在全球排名第三，仅次于美国和英国；日本居第四位，录得260亿美元资金将流入该地。由于澳洲较区内其他城市具有较高的回报及稳定的投资环境，预计将有150亿美元的筹集资金流入该市场。至于其他市场，我们预计以新加坡为目标的投资资金将有70亿美元，而香港则有40亿美元。
虽然以房地产为投资目标的资金正不断增加，投资者却难以找到合适的投资项目。今年首季度只录得170亿美元的投资，环比下调30%，投资额在各区的主要市场均告下跌。
除季节性因素外，交投活跃的2014年亦令今年年初可供出售的资产变得相当有限。
亚太区研究部主管Dominic Brown称，尽管2015年首季表现有所放缓，但据研究显示，区内投资者的投资意欲依然强劲。投资者在某些市场或许需要接受较进取的价格，甚或上调可接受风险水平，以期找到一些含有增值成份的较高回报资产。因此，预计2015年大部份市场的投资回报率将出现下行压力。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。