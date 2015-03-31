万科冀今年股本回报率挑战历史最好水平 料楼价以稳为主（更新版）

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路透香港3月31日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周二称，希望今年股本回报率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。公司管理层并指，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，因此料楼价不会反弹而会持稳。

去年万科的毛利率及股本回报率（ROE）均有所下跌，毛利率从2013年的23.7%降至21.4%，ROE则由19.66%跌至17.86%。

＂因为2014年是市场挑战期，2015年外部环境稍为有利一点，同时我们从今年开始在提升回报和效率方面也会做大量的工作。＂万科董事会秘书谭华杰在记者会上称。

＂这些努力可能在今年的销售里面得到体现，但这些努力的成果可能要在2016年以后才在业绩上得到体现。＂他补充。

万科总裁郁亮表示，房地产行业进入＂白银时代＂，毛利率可能会进一步压缩，但不影响一家好的企业提高回报水平。

2012和2013年万科的ROE均为19.66%，是公司历史最好的水平。

中国央行和财政部等多部委周一联手释出房地产放松政策，包括调低二套房贷最低首付比例、信贷优惠以及税收优惠政策，并加大改善性住房需求。

郁亮指出，这次调整把行政化变得市场化，凡是对市场发展好的万科都会支持。

谭华杰表示，目前房地产存量仍高于10个月，超过正常区间上限，相信政策不可能马上令房价产生很大变化，预期楼价不会反弹，会以稳定为主。

**考虑在香港独资竞投项目**

在境外发展方面，万科近年在香港、美国、新加坡等都有投资，以平衡内地市场风险。郁亮表示，公司对香港有独立的投资策略，未来会愈来愈多在港参与投资，例如入标港铁(0066.HK)上盖发展项目，亦会考虑独立发展。

万科此前透过旗下万科置业（香港）竞投香港政府招标土地、及市区重建局等发展项目。公司首次涉足香港土地市场是于2013年1月，联手蓝筹地产商新世界发展(0017.HK)投得西铁荃湾西站六区的物业发展项目。

至于对海外收购方面，万科的态度则相对谨慎。郁亮表示，对香港有信心是因为这里有其独特的位置，又是国际金融中心。至于海外投资，公司不会因为有钱而任性出去，对海外的标志性项目亦没任何兴趣。

＂万科出去也不是要为现在愈来愈多出去旅游、留学、工作、经商等等的（内地）人到外国建新唐人街...而是全球资源为我所用。＂他说。

万科并已确定转型，虽然预期未来10年住宅仍是公司最具优势的产业，但传统业务也要创新，并围绕＂城市配套服务商＂开拓新业务，并将成立五个新的事业部，其中三个包括物业管理、物流及商用地产管理，至于其余两个则仍然＂空白＂，有待敲定。

万科此前公布，2014年公司实现净利润157.45亿元人民币，同比增长4.15%。去年万科部分项目新开工进度慢于预期，且今年计划新开工面积亦低于去年，显示万科为应对目前低迷的房市在调整经营策略。

万科H股今天收低1.39%报18.4港元，其A股则下滑2.95%报13.82元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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