绿地集团在黑龙江设立金融资产交易中心 推动股权类交易

路透上海7月8日 - 继去年8月在贵州设立其首家金融资产交易中心后，中国最大房企绿地集团周三宣布在黑龙江哈尔滨设立其第二家金融资产交易中心。不过，贵州交易中心以债权交易为主，黑龙江交易中心将致力于推动非上市企业挂牌、私募股权众筹融资产品等股权类产品的交易。

绿地集团还宣布，旗下绿地金融已成功收购香港四号和九号证券牌照，从而具备为香港客户提供证券投资建议和研报、资产管理两大类业务的能力，取得国际资本市场的“通行证”，从而将进一步丰富绿地“大金融”产品结构，增加多层次投资渠道。

绿地集团董事长、总裁张玉良在新闻稿中表示，以设立龙交所为契机，绿地集团未来还将积极参与黑龙江基础设施建设、旧城改造等项目建设，设立创业投资基金支持科技成果转化和初创企业孵化。

他说，龙交所将利用绿地集团资源优势，为黑龙江带来全国乃至全球的资源。绿地现有金融资源都可以通过龙交所的平台充分发挥聚合效应，吸引多方参与者，丰富和创新交易品种，激活股权及金融资产的流动。

目前绿地的合作伙伴包括德意志银行(DBKGn.DE)等国际投行，鼎晖、弘毅等大型私募股权基金（PE）机构，中金公司、中信证券(600030.SS)等大型券商，工行(601398.SS)、建行(601939.SS)等大型银行以及信达、长城等大型资管机构。

绿地集团已完成借壳金丰投资(600606.SS)的上市计划。该集团此前已提出，将依托房地产主业优势，在细分领域提供具有核心竞争力的综合性金融服务。同时，通过投资并购，获取核心金融资产，建立起以保险为核心、拥有多种金融牌照的金融控股集团架构体系。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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