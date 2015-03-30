个人出售购买两年及以上普通住房免征营业税--中国财政部

路透北京3月30日 - 中国财政部周一公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。

财政部网站的新闻稿并称，个人将购买两年以上（含两年）的非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税。

中国央行也在同一时间宣布放松房贷政策，规定购买第二套普通自住房的最低首付比例调整为不低于40%；住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例下调为20%。（完）

(发稿 侯向明/李文科; 审校 杨淑祯)

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