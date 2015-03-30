个人出售购买两年及以上普通住房免征营业税--中国财政部

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京3月30日 - 中国财政部周一公布，个人将购买两年以上（含两年）的普通住房对外销售的，免征营业税；不足两年的全额征收。
财政部网站的新闻稿并称，个人将购买两年以上（含两年）的非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税。
中国央行也在同一时间宣布放松房贷政策，规定购买第二套普通自住房的最低首付比例调整为不低于40%；住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例下调为20%。（完）
(发稿 侯向明/李文科; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。