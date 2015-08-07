房地产税纳入立法规划释放市场化的信号--新华时评

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 新华社周五发布时评文章称，房地产税法酝酿多年后近日正式列入立法规划，表明房地产税的立法工作正按计划稳步推进，标志着依法构建健康的房地产市场迈出重要一步，释放了房地产法治化和市场化的信号。
“房地产市场多年调控的经验教训表明：依靠行政化手段只能一时救急，不能根治房地产市场顽疾。”新华时评称。
文章表示，目前，房地产业涉及税种繁多，房地产税列入立法计划有助于加快整合和清理这些税种，建立一个科学合理的房地产税制度，通过市场化手段抑制投资投机行为，促进房地产市场健康发展。
文章指出，房地产市场利益群体众多，开征房地产税必然会触动各方利益。与此同时，税制设计合理与否直接影响社会财富的公平分配。尽管一波三折，但本届全国人大还是将房地产税列入五年立法规划，目的就是要打破固有的利益藩篱，促进社会财富公平分配。
新华称，作为一种直接税、财产税，未来的房地产税征收如何做到公平合理，税收怎么使用，都考验着法治化治理能力。
中国十二届全国人大常委会立法规划日前经调整后再次公布。调整后的立法规划一、二类项目从原有的68件增至102件，实际增加了制定能源法、房地产税法，编纂民法典等34件项目。
中国财政部长楼继伟向全国人大报告2014年财政决算情况时曾表示，今年将配合做好房地产税立法工作，加快房地产税立法并适时推进改革。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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