房地产税纳入立法规划释放市场化的信号--新华时评

路透北京8月7日 - 新华社周五发布时评文章称，房地产税法酝酿多年后近日正式列入立法规划，表明房地产税的立法工作正按计划稳步推进，标志着依法构建健康的房地产市场迈出重要一步，释放了房地产法治化和市场化的信号。

“房地产市场多年调控的经验教训表明：依靠行政化手段只能一时救急，不能根治房地产市场顽疾。”新华时评称。

文章表示，目前，房地产业涉及税种繁多，房地产税列入立法计划有助于加快整合和清理这些税种，建立一个科学合理的房地产税制度，通过市场化手段抑制投资投机行为，促进房地产市场健康发展。

文章指出，房地产市场利益群体众多，开征房地产税必然会触动各方利益。与此同时，税制设计合理与否直接影响社会财富的公平分配。尽管一波三折，但本届全国人大还是将房地产税列入五年立法规划，目的就是要打破固有的利益藩篱，促进社会财富公平分配。

新华称，作为一种直接税、财产税，未来的房地产税征收如何做到公平合理，税收怎么使用，都考验着法治化治理能力。

中国十二届全国人大常委会立法规划日前经调整后再次公布。调整后的立法规划一、二类项目从原有的68件增至102件，实际增加了制定能源法、房地产税法，编纂民法典等34件项目。

中国财政部长楼继伟向全国人大报告2014年财政决算情况时曾表示，今年将配合做好房地产税立法工作，加快房地产税立法并适时推进改革。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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