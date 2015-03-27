绿地香港今年将开拓房地产互联网金融及基金管理等业务

路透香港3月27日 - 中国大型房地产企业绿地集团海外旗舰--绿地香港控股(0337.HK)周五表示，公司今年除了在传统开发业务上推进外，还会开拓房地产互联网金融业务及房地产基金管理等业务板块。

绿地香港并设订今年合同销售额180亿元人民币，较去年完成的129亿元高四成。主席兼行政总裁陈军在发布会上称，预计今年公司的盈利会较去年有较大的增长，因今年结算的项目中，部份是绿地入主后的新项目。

绿地集团于2013年收购绿地香港前身＂盛高置地＂，交易于同年8月完成交割。去年绿地香港新增500万平方米的土地储储，使其总土储增至去年底的1,430万平方米，足以支持未来三至五年的发展。

在开拓房地产金融方面，绿地香港计划构建＂3+1金融产业生态圈＂，即三大基金及房地产互联网金融平台（称为＂地产宝＂）。三大基金包括房地产基金、PPP（政府与社会资本合作）建设基金及特殊机会基金。

绿地香港执行董事兼首席财务官游德锋表示，＂地产宝＂的功用是连接全国开发商及投资者平台，为开发商提供融资渠道，并为投资者提供新的理财产品。

＂我们目标通过这平台使地产业务向不动产全产业链方向转型。＂游德锋说。

至于房地产基金方面，游德锋表示，愈来愈房地产商已意识到传统房地产商重资产开发模式，即自己去筹资、买地、开发和销售的局限性，所以都转型至轻资产的开发模式。

＂房地产证券化的业务发展模式，才是将来更科学合理的发展趋势...但房地产证券化在全行业中仍是探索阶段，希望我们的房地产基金能成为这方面的开拓者。＂他称。

此外，绿地香港去年成立了房地产基金管理公司Blackwood Capital，并拟在海外募资10亿美元股权基金。目前，1.5亿美元已落实投资上海市中心一幢办公楼，并正在上海物色另一物业，期望上半年完成交易。

绿地香港午盘尾段股价跌0.63%，报4.73港元，过去一个月跌近3%，三个月则升近八成。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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