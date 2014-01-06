伦敦成为海外房地产投资首选城市

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透1月6日(记者 Michelle Conlin) - 根据海外房地产投资者协会(Association of Foreign Investors in Real Estate)周一公布的调查结果，伦敦荣登海外房地产投资机会城市榜首。去年的“冠军”是纽约。
调查发现，旧金山是外国投资者第三喜爱城市，休斯顿和洛杉矶分列第四和第五位。
美国依然是投资最“稳定和安全”的国家，超出位列第二的德国逾50个百分点。这也是自2006年以来阔幅最大的一年。
美国依然是最有机会实现资本增值的国家，也是2014年房地产并购计划的领军国家，有将近50%的受访者预测其在美国的投资组合规模将温和增加，20%的受访者预计会“大幅”增加。
海外房地产投资者协会主席Steven Hason表示：“外国投资者对美国房地产市场持续且不断增加的兴趣充分反映出，债市和股市等资本市场提供了广泛的投资机会。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。