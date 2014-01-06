伦敦成为海外房地产投资首选城市

路透1月6日(记者 Michelle Conlin) - 根据海外房地产投资者协会(Association of Foreign Investors in Real Estate)周一公布的调查结果，伦敦荣登海外房地产投资机会城市榜首。去年的“冠军”是纽约。

调查发现，旧金山是外国投资者第三喜爱城市，休斯顿和洛杉矶分列第四和第五位。

美国依然是投资最“稳定和安全”的国家，超出位列第二的德国逾50个百分点。这也是自2006年以来阔幅最大的一年。

美国依然是最有机会实现资本增值的国家，也是2014年房地产并购计划的领军国家，有将近50%的受访者预测其在美国的投资组合规模将温和增加，20%的受访者预计会“大幅”增加。

海外房地产投资者协会主席Steven Hason表示：“外国投资者对美国房地产市场持续且不断增加的兴趣充分反映出，债市和股市等资本市场提供了广泛的投资机会。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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