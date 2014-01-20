中国1-12月房地产投资同比增19.8%

美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税（更新版）

路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。