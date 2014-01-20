中国1-12月房地产投资同比增19.8%

美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴 拟征反补贴税（更新版）
路透华盛顿4月18日 - 美国商务部周二表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。
路透北京1月20日 -中国国家统计局周一公布，2013年1-12月房地产开发投资同比增19.8%，略高于1-11月的增速19.5%。
统计局并公布，1-12月房屋新开工面积同比增长13.5%；商品房销售面积同比增长17.3%，销售额增长26.3%。
此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比增长11.5%；同期，商品房销售面积同比上升20.8%，销售额同比增30.7%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站 www.stats.gov.cn/
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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