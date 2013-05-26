一周经济焦点：经济现状终于击碎市场美梦

资料图片显示一名男子在东京一家证券公司营业部盯着股价屏幕。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 市场将审视伯南克的言论以及经济表现

* 本周数据面清淡，焦点转而放在市场方面

* 有新的迹象表明，全球经济增长进入疲弱时期

* 股市或将进入盘整阶段

撰稿 Andy Bruce 编译 徐文焰/梁睿雪/白云

路透伦敦5月26日 - 随着越来越多的证据表明全球经济在年中放缓，投资者在未来几日将有机会更加清晰地观察到，这将如何冲击到当局决策以及不断上涨的金融市场。

全球股市上周四大跌，就是灰暗经济现状刺穿金融市场美梦的例子。今年这种情况并不多。

不过在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克上周暗示，该央行可能很快缩减月度购债规模之后，上周四的下跌可能开启了一个新的趋势。

中国发布的一些企业调查报告不佳也带来了冲击，它们暗示这个全球第二大经济体的增长也缺乏后劲。

尽管本周可能令股市胆战心惊的重要经济数据并不多，不过市场中的谨慎气氛还是再度升温。

“在全球危机发生五年后，全球经济基本面仍弱于经济周期此是应该有的水平，”G+ Economics主管Lena Komileva说。

“在实质经济成长和市值上升二者之间，我们还没有发现有迹象显示存在可信的且能够自我维持的积极反馈环路。”

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉1月曾用“正面蔓延”来形容希望市场信心能够渗透到实体经济。事后看来，他说的更像是盼望，而不是预期。

欧元区经济成长仍然不见起色，主要因为预算撙节措施的影响。

欧盟执委会周三将公布对所有成员国减债政策的审议报告，料将证实给予法国、西班牙和斯洛文尼亚等国更多时间来实现预算赤字目标。

经济合作暨发展组织(OECD)的半年度全球主要经济体评估报告也将于周三出炉。此前在3月公布的评估报告中，OECD曾认定全球经济活动“加快”。

现在全球经济增长似乎进入一种疲软态势，不过还没有迹象显示会出现明显抑制增长的因素。

上周公布的采购经理人指数(PMI)显示，中国制造业活动于七个月来首次出现小幅下滑，而美国制造业增长步伐放缓至去年10月以来最慢。

“这些调查表明中国经济表现比预期稍差，欧元区则比预期略好，但这些没有改变我们对全球增长将在年内余下时间保持疲弱和不均衡的看法，”Capital Economics的资深全球经济学家Andrew Kenningham说。

不过，他指出，上周PMI数据没有涵盖英国和日本等经济体，而这些经济体近几个月表现得比预期要好，所以全球经济可能比PMI调查显示的要略微强劲些。

**股市**

自上周四股市走势不稳以来，分析师基本上都认为风险资产未来将迎来一段温和盘整时期，而不是大幅修正。

欧洲市场过去几年对市场人气转变一直特别敏感，未来一周意大利将举行的三场公债标售，将提供更多有关投资者意向的线索。

西班牙在过去一周发行公债的收益率上升，为三个月以来的首次；意大利本周的新债发行情况将引起市场进一步的兴趣，因为这将是伯南克暗示央行注资不会无限延续之后的首批公债发行。

美联储和日本央行释出的的部分资金流向欧元债券，压低了西班牙和意大利等欧元区最脆弱经济体的借贷成本，令这些国家的政府大为受益。

股市显然也存在这种情形。伯南克的言论将在未来数周为全球股市设定新的基调，引发不确定性上升。

欧洲广泛用于衡量投资者风险规避情绪的欧元STOXX 50波动率指数.V2TX仅在上周四一天就飙升13%至三周高点。

“我们总体上仍看好股市...(但是)从更大范围而言，股市可能会失去一些动能，因为投资者不禁担忧主要央行可能撤除刺激举措，”Brewin Dolphin投资组合策略主管Guy Foster说。(完)

(译文审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。