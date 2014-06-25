反叛武装攻击伊拉克最大空军基地之一

路透巴格达6月25日 - 武装分子周三袭击了伊拉克最大空军基地中的一个，与此同时美国派出的首批评估人员已经抵达，将评估伊拉克的安全力量情况，以决定如何帮助该国应对逊尼派反叛武装。

伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)领导的叛军在最近两周攻城掠地，令伊拉克面临分裂的严峻威胁。

美国国务卿克里(John Kerry)周二敦促库尔德族自治区领导人站在巴格达这边，共同抵御反叛武装。

据目击证人和雅特里布市(Yathrib)副市长称，包括ISIL和逊尼派部落同盟的武装分子在巴格达北部90公里处的雅特里布与伊拉克政府军交战，战斗持续到周三早上。他们称有四名武装分子被击毙。

叛军已经包围了附近的一个大型空军基地，并用迫击炮进行轰炸。该基地在美国占领时期被称为“Camp Anaconda”。目击者称，空军基地的三面都被包围。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。