叛军击落乌克兰直升机 14人死亡--乌克兰代理总统

路透基辅5月29日 - 乌克兰代理总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。