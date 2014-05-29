叛军击落乌克兰直升机 14人死亡--乌克兰代理总统

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透基辅5月29日 - 乌克兰代理总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。
“我刚接到信息指出，恐怖分子使用俄罗斯防空飞弹击落在斯拉维扬斯克附近击落我们的直升机。这架直升机当时正输送前往交班的士兵，”图尔奇诺夫称。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。