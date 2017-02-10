利洁时将以166亿美元收购美赞臣

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦2月10日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser)(RB.L)已同意以166亿美元收购美国婴儿配方食品生产商美赞臣(MJN.N)，这是利洁时迄今最大一笔收购，并为该公司打开了新的市场领域。
利洁时周五表示，将以每股90美元收购美赞臣，相较于利洁时上周表示正在洽商收购美赞臣之前的收盘价，溢价幅度为30%。
包括美赞臣的债务在内，该笔交易价值179亿美元。
利洁时称，其目标是使美赞臣业务中长期内实现预估年增长区间3-5%的高端水准。
利洁时预计，到收购后第三个完整年度的年底时，将有一年2亿英镑的成本节省，第一个完整年度为获利做出贡献。
利洁时还公布第四季营收27.6亿英镑，较上年同期增长1%。全年营收同比增3%。全年获利增长6%。(完)
(编译 于春红/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”