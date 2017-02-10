版本:
中国
国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 16:47 BJT

利洁时将以166亿美元收购美赞臣

路透伦敦2月10日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser)(RB.L)已同意以166亿美元收购美国婴儿配方食品生产商美赞臣(MJN.N)，这是利洁时迄今最大一笔收购，并为该公司打开了新的市场领域。

利洁时周五表示，将以每股90美元收购美赞臣，相较于利洁时上周表示正在洽商收购美赞臣之前的收盘价，溢价幅度为30%。

包括美赞臣的债务在内，该笔交易价值179亿美元。

利洁时称，其目标是使美赞臣业务中长期内实现预估年增长区间3-5%的高端水准。

利洁时预计，到收购后第三个完整年度的年底时，将有一年2亿英镑的成本节省，第一个完整年度为获利做出贡献。

利洁时还公布第四季营收27.6亿英镑，较上年同期增长1%。全年营收同比增3%。全年获利增长6%。(完)

(编译 于春红/刘秀红；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐