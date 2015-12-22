日本招聘机构Recruit以14亿欧元收购荷兰同业USG People

路透阿姆斯特丹12月22日 - 日本人力资源公司Recruit(6098.T)和荷兰同业USG PeopleUSGP.AS周二宣布，Recruit以14亿欧元(15.3亿美元)收购USG People，出价较周一收盘溢价31%。

Recruit的出价全部为现金，每股17.5欧元。

USG People称，收购受到公司管理层和创始人Alex Mulder的支持。Mulder持股19.8%。

“这个价格对我们的股东等利害相关人颇具吸引力，”首席执行官Rob Zandbergen对记者表示。

“通过这个收购，我们将能够加快增长策略。我们规模变大，有更多资源发展，”他说。

两家公司的业务在地理区域上没有重合，Zandbergen称不会因为收购进行裁员。

USG的2014年营收为2.36亿欧元，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为9,200万欧元。该公司是全球第12大招聘服务机构，有7,000多名员工。

Recruit营收为近100亿欧元，拥有近32,000名员工。该公司计划通过现金和债务为这次收购筹资。(完)