日本招聘机构Recruit以14亿欧元收购荷兰同业USG People

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透阿姆斯特丹12月22日 - 日本人力资源公司Recruit(6098.T)和荷兰同业USG PeopleUSGP.AS周二宣布，Recruit以14亿欧元(15.3亿美元)收购USG People，出价较周一收盘溢价31%。
Recruit的出价全部为现金，每股17.5欧元。
USG People称，收购受到公司管理层和创始人Alex Mulder的支持。Mulder持股19.8%。
“这个价格对我们的股东等利害相关人颇具吸引力，”首席执行官Rob Zandbergen对记者表示。
“通过这个收购，我们将能够加快增长策略。我们规模变大，有更多资源发展，”他说。
两家公司的业务在地理区域上没有重合，Zandbergen称不会因为收购进行裁员。
USG的2014年营收为2.36亿欧元，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为9,200万欧元。该公司是全球第12大招聘服务机构，有7,000多名员工。
Recruit营收为近100亿欧元，拥有近32,000名员工。该公司计划通过现金和债务为这次收购筹资。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
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