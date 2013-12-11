泰国红衫军准备集会支持总理英拉

路透曼谷12月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aubrey Belford） -支持泰国总理英拉的红衫军周三称，他们可能上街集会以保护政府，这可能引发与反政府抗议者的对峙。持续不断的抗议活动已迫使英拉承诺将提前举行选举。

红衫军的警告凸显了未来的风险。反政府示威者继续试图摧毁英拉的哥哥、前总理他信的政治影响力。

反政府抗议领导人苏德（SuthepThaugsuban）并不理会英拉在2月2日举行选举的决定。他希望由非选举产生的“人民委员会”来管理泰国。

反独裁民主联合阵线（又称红衫军）领导人之一Jatuporn Promphan表示，红衫军可能集会以保护政府。

“团结所有红衫军和那些喜爱民主、不赞同苏德做法的人是反独裁民主联合阵线的任务。人数将比苏德聚集的人多得多，”Promphan在接受路透采访时表示。

“苏德说话的时候应该记住，很多泰国人喜爱他信，喜欢西那瓦家族，”反独裁民主联合阵线领导人ThidaThawornseth对路透说道。

“苏德凭什么认为他能代表所有泰国人？苏德曾说英拉在泰国哪里都会受到辱骂。那他呢？他才是需要担心的那个人，”Thawornseth称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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