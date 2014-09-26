《信报》：红会不恢复名誉 灾民必蒙受其害

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（9月26日社评）
最近网上有一则＂中国红十字会卖血获利数十亿＂的消息广泛流传，发帖人声称，中国红十字会将市民无偿捐献的鲜血以200元人民币一袋卖给医院牟利，医院再以500元转售给急需输血的病人。如果此说属实，粗略估算，红会一年牟利接近40亿元，医疗机构则有过百亿元进账。尽管红会对此传闻反驳，表示＂说法严重失实＂，可是仍然不禁令人产生疑惑，为什么中国红十字会经常出现直教社会哗然的负面消息？到底是这个慈善机构形象太差，还是空穴来风未必无因？
施比受更有福，作为捐款的施方，基于义愤而对红会＂绝不捐一分钱＂没有什么大不了，那是善长仁翁的自由；可是对于亟待援助的受方而言，遗害则大矣，红会募捐能力大打折扣，意味着灾民难以获救。
未出现郭美美败坏门楣之前，早于2008年汶川地震之时，红会对于善款的运用已然备受质疑与指摘，及至几年后，仍然有百多位艺术家追问当日捐出8,000多万元的善款去向。那就足以说明，官办慈善团体诚信破产并非一朝一夕之事。
若以慈善事业为重，中国红十字会不得不改弦易辙，尽快以实际行动恢复名誉，洗刷黑十字恶名从而提升募捐能力，否则水深火热的灾民必然蒙受其害。中国政府现正处于反贪防腐的历史性关键时刻，既然苍蝇老虎一起打，那么官办慈善团体没有继续放任自流的理由。国家领导人常说＂多难兴邦＂，兴邦的先决条件是救灾，如果连灾也救不成，兴邦云云只会存在于痴人说梦的乌托邦。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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