《信报》：红会不恢复名誉 灾民必蒙受其害

（9月26日社评）

最近网上有一则＂中国红十字会卖血获利数十亿＂的消息广泛流传，发帖人声称，中国红十字会将市民无偿捐献的鲜血以200元人民币一袋卖给医院牟利，医院再以500元转售给急需输血的病人。如果此说属实，粗略估算，红会一年牟利接近40亿元，医疗机构则有过百亿元进账。尽管红会对此传闻反驳，表示＂说法严重失实＂，可是仍然不禁令人产生疑惑，为什么中国红十字会经常出现直教社会哗然的负面消息？到底是这个慈善机构形象太差，还是空穴来风未必无因？

施比受更有福，作为捐款的施方，基于义愤而对红会＂绝不捐一分钱＂没有什么大不了，那是善长仁翁的自由；可是对于亟待援助的受方而言，遗害则大矣，红会募捐能力大打折扣，意味着灾民难以获救。

未出现郭美美败坏门楣之前，早于2008年汶川地震之时，红会对于善款的运用已然备受质疑与指摘，及至几年后，仍然有百多位艺术家追问当日捐出8,000多万元的善款去向。那就足以说明，官办慈善团体诚信破产并非一朝一夕之事。

若以慈善事业为重，中国红十字会不得不改弦易辙，尽快以实际行动恢复名誉，洗刷黑十字恶名从而提升募捐能力，否则水深火热的灾民必然蒙受其害。中国政府现正处于反贪防腐的历史性关键时刻，既然苍蝇老虎一起打，那么官办慈善团体没有继续放任自流的理由。国家领导人常说＂多难兴邦＂，兴邦的先决条件是救灾，如果连灾也救不成，兴邦云云只会存在于痴人说梦的乌托邦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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