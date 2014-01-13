中国逐步调减东部建设用地短期影响有限--咨询机构

路透北京1月13日 -针对中国国土资源部最近有关逐步调减东部地区新增建设用地供应的表示，中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布报告称，此举意在促进土地集约化，但对东部地区特大城市短期土地供应量不会造成太大影响。

国土部部长姜大明上周五表示，今后将逐步调减中国东部地区新增建设用地供应，除生活用地外，原则上不再安排人口500万以上特大城市新增建设用地。

CRIC报告认为，这一系列政策目标在于促进土地集约化，提高利用效率，避免特大城市画饼式发展。

从中长期来看，东部区域特大城市的土地势必会显得更加稀缺，但短期不会受到太大影响，特别是住宅建设用地供应量不会受到明显的冲击。而对工业用地出让的限制将倒逼城市的产业升级，工业用地价格将得以提升。

报告认为，这与增加住宅用地供应政策不矛盾。不再新增建设用地并非意味着今后这些城市再无土地供应，而是指集体用地和耕地转化为城镇建设用地这个过程被限制，但特大城市现有的建设用地仍会进入土地市场形成供应，特别是住宅用地供应还将继续保持增长。

因此，短期内特大城市由于建设用地存量的因素，土地供应量不会出现锐减，特别是住宅用地还会继续保持一定的增长，土地价格和住宅价格不会出现大幅的上涨。

具体城市而言，他们认为，若按全市常住人口来界定人口500万以上特大城市，将包括北京、上海、天津、广州等27个城市受到影响，其中长三角区域的数量最多，共计11个。但如果按照中心城区常住人口界定，则仅有上海、北京、天津、广州、深圳、东莞、南京、杭州、佛山、苏州等10个城市可能受到政策的影响。

而且，不同城市受到政策的影响存在差异，这主要与该城市当前建设用地来源有密切关系，目前建成区面积较小、开发程度相对弱一些的城市建设用地更多来自于农用地因此受到的影响将更大，而建成区面积已较大、开发程度较强的城市受到的影响会弱一些。

一线城市及南京、杭州等受影响较小，这些城市目前已经具备较大面积的建成区，而农用地面价又相对较小，近几年已少有农用地转为建设用地的。因此政策对未来土地供应的影响不大。

天津、东莞、佛山、苏州等城市长期来看土地供应规模将逐步受限。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。