香港《经济日报》：＂降准＂信息不一 防落实出偏差

6月18日社评 - 人民银行在上周一宣布今年第二次定向降准，近日多家银行宣布获人行批准，下调存款准备金率0.5%。惟除城市商业银行等小银行受惠外，原先不在定向降准范围的中型股份制商业银行，亦竟获批。市场遂议论纷纷，质疑人行表面上说定向降准，实际上却是全面降准，货币政策由紧转松。

外界忧定向降准执行偏差，令放水失控，惟此可能性应不高。

其一，经济环境正趋稳。中央推定向降准等微刺激政策，关键是要稳经济，尤其为农业、小微企等经济薄弱环节补底。而近期公布的经济数据，如上月发电量、外贸出口、零售消费等，皆较预期理想，反映微刺激药效正渐显现，故除非内外经济环境出现突如其来重大危机，否则中央根本毋须一刀切全面降准。

其二，政治风险不低。有分析猜测在定向降准上对不同银行差别对待，或惹原先未受惠的银行反弹，逼人行雨露均沾，此可能性虽不能排除，但即使如此，在现时中央雷厉施政下，银行高管未必会为一时眼前利益胡乱放水。

然而，人行对定向降准口径前后不一，确释出混乱的政策讯号，惹市场不必要猜疑。中央要汲取今次教训，增加政策的连贯性与透明度，提升其可操作性。

就如定向降准，人行应在一开始便清晰申述其适用范围，在审核资格时更要有统一的标准，避免银行等既得利益者，可藉政策含糊大打擦边球，令落实时变调。若政策因经济形势变化有所调整，更要及时和市场沟通，忌只做不说，徒惹朝令夕改之疑。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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