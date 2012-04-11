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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 12:20 BJT

锐步与耐克就蒂博运动装诉讼案达成和解

锐步国际公司已与耐克公司就有关纽约喷气机队特许经营服装的诉讼纠纷达成和解。据周二公开的最终裁决书，锐步同意停止在纽约喷气机队相关服装上使用该队四分卫蒂姆·蒂博的名字，并从零售商手中回购已交货的此类产品。锐步是德国体育装备公司阿迪达斯旗下品牌。路透

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