焦点：距离英国公投还有两天 退欧/留欧仍势均力敌

2016年6月19日在伦敦拍到的英国国旗与欧盟旗帜。 REUTERS/Neil Hall/File Photo

路透伦敦6月21日 - 周二公布的民调结果显示，支持英国续留欧盟的民众比例上升，但目前留欧/退欧阵营仍势均力敌，而两天之后要举行的公投将对英国和欧洲造成深远的影响。

英国民众周四将就是否要退出欧盟举行投票，而政界人物、分析师及全球各地贸易团体纷纷警告，退出欧盟将导致英国、以及可能是欧洲许多地区陷入衰退。

若英国退出欧盟，欧盟将丧失其成员国中第二大经济体、两大军事强权之一、以及最为富裕的金融中心，尽管欧盟内部早已因为移民及欧元区的未来等议题而有所动摇。

国际基金经理人、以1992年做空英镑一战成名的亿万富翁索罗斯在英国卫报的评论文章中指出，英国周四公投若选择退出欧盟，那么英镑可能比(1992年)“黑色星期三”的贬值幅度更大、破坏力更强。

上周四，力倡英国留欧的反对党工党议员Jo Cox在准备与利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭身亡。在此之后公布的民调显示，天平的砝码可能正在向“留欧”阵营倾斜。

周二公布的ORB为英国每日电讯报所做的民调显示，留欧支持率为53%，较此前一期民调高出5个百分点，退欧支持率则下降3个百分点至46%。

“在ORB最新也是最后一次公投民调中，所有迹象都指向这些公投不到最后一刻难分伯仲，”曾在2015年英国大选中为执政保守党提供顾问服务的政治策略师Lynton Crosby称。

“退欧”阵营“未能推翻对于它将是留退选项中风险更大那个的普遍观感，”他表示。

社会研究机构NatCen发表的一项调查也显示，留欧支持率53%，退欧支持率47%。不过此项调查是在5月16日至6月12日期间展开。

但YouGov为英国泰晤士报所做的线上民调则显示，英国脱欧阵营支持率为44%，上升1个百分点，留欧阵营支持率为42%，下滑2个百分点。该调查是在Cox遇袭身亡后的周末进行的。

在这起袭击事件发生后，宣传造势活动暂停了三天，引发人们反思这场公投的本质。英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)称，Cox的遇害或是“极端政治暴力”。

一些“退欧”阵营人士指责“留欧”阵营利用此案在公投一事上煽风点火、危言耸听。

公投当天民众参与投票的程度将对结果产生至关重要的影响，ORB的民调发现，原先被认为是参与态度更冷淡的留欧支持者，将随着公投日期的临近而变得更加积极。

**英镑和股市受提振**

Cox遇害之前，民调曾显示形势转为有利于“脱欧派”，而现在有迹象显示“留欧派”更有可能获胜，则提振了英镑和股市。英国股市富时100指数周一跳升3%，英镑/美元在周二欧洲时段则创下了七周高位。

据必发(Betfair)的赌盘赔率显示，英国公投选择留在欧盟的可能性达到了75%。

脱欧派声称，这是反建制的选择，其所传达的信息引起了许多英国民众的共鸣，即英国欧盟成员国地位导致其向欧盟转移了政治权力并导致移民不受控制。

这一问题周二再度被推上前台。当天英国首相卡梅伦的前助手Steve Hilton表示，四年前卡梅伦就被告知，他所设定的将赴英移民数量降至数万级别的目标是不可能实现的。

“我们曾被直接或含蓄的告知，只要留在欧盟，政府要达到这一移民目标就是不可能的，”Hilton说。他曾在每日邮报(Daily Mail)中撰文表示支持英国退欧。

包括首相卡梅伦在内，支持英国留在欧盟的人士，诉求重点在于欧盟成员国身份所带来的经济好处，以及退出欧盟带来的风险。

布莱尔及梅杰(John Major)等前任首相都支持留欧。留欧阵营警告，若英国退出欧盟，可能引发苏格兰再度举行独立公投，造成英国分裂。

留欧阵营的支持声浪不只来自多数企业高层人士及外国领袖，像是美国总统奥巴马及德国总理默克尔，同时也有影剧圈及运动明星加持。

前英格兰足球代表队队长贝克汉姆(David Beckham)周二加入支持留欧行列。“为了我们的孩子以及他们的下一代，我们应该一起面对世界的问题，不是各自独立，”他说。(完)