焦点：不论英国公投结果如何 黄金近期涨势都将落幕

2015年7月21日在伦敦拍到的图片。 REUTERS/Neil Hall/File Photo

路透伦敦6月22日 - 不论周四英国公投结果是离开还是续留欧盟，黄金因英国去留的不确定性所出现的劲扬之势，可能都将画下句点。

一年交易额达5万亿(兆)美元的黄金市场，随着德债、瑞郎与日圆等其他“避险”资产走升，上周现货金XAU=创下2014年8月来最高水平，

近期民调显示，留欧与退欧的支持度不相上下，而且尽管投资者担忧英国退欧为经济与市场带来冲击，相关不确定性为黄金带来的溢价预计不会持续下去。

分析师与基金经理表示，若公投结果是续留欧盟，那么黄金在6月录得的5%涨幅可能被迅速回吐，因为届时风险情绪将上升，焦点将重新回到美国经济。

“若是留欧阵营明显获胜，美债收益率将因此上升，因为可能拖累全球经济与抑制避险情绪的因素已经移除，”工银标准银行分析师Thomas Kendall表示。

“以美元计金价可能挫跌4-5%，”Kendall补充道。

尽管部份人士认为公投结果若为“脱欧”，金价将因避险买盘进驻而大涨；其他人则认为，若美元升值及油价下跌，则金价可能走跌。

“如果投资人变得过度担忧，美元就有可能走强，而这将对企业获利造成影响；随着贵金属及大宗商品价格下跌，行业团体也会调整仓位，”花旗分析师Tobias Levkovich指出。

黄金出现短暂急跌的另一大原因为，在金融局势紧张之际，投资人可将黄金兑现，用以弥补其他地方的亏损。

比方说，股票大跌可能促使投资人轧平黄金仓位，以释出资金。

在2008-2009年金融危机高峰时，金价于2008年9月挫跌至近14个月低位；因流动性枯竭，黄金与风险性资产一度呈现正相关性。

由于各国央行纷纷降息且货币贬值，金价后来大幅上涨。

英国退欧公投的影响可能不会像2008-09年美国次贷危机那么严重，但汇率波动将冲击金价，而且投资者信心可能受到不确定性的伤害。

GAM Investment Management投资经理Christian Gerlach在6月初重新转投黄金，因“压力和避险情绪”倍增，但其仓位不大，而且即便英国公投选择退欧也不会立即加仓。

投资者也在关注买盘情况。

“尽管我们喜好黄金，但几个月来买盘规模极其强大，所以我们立场谨慎，”London & Capital投资主管Ashok Shah称。该公司管理着35亿美元资产。

“如果公投决定退欧，那么即便微弱的避险势头也会迅速消散，因为金市有许多资金都不是长期投资，而是投机性的、对冲基金的杠杆投资。”(完)