钾肥垄断格局打破将让中印受益

路透孟买/北京7月31日 - 俄罗斯UralkaliURKAq.L(URKA.MM)退出全球最大钾肥联盟之一，为买家提出大幅降价要求铺平了道路，而中国和印度的农业将成为其中最大的受益者。

过去十年来钾肥市场由Uralkali与Belaruskali合资企业白俄罗斯钾肥公司(Belarus Potash Company，BPC)和北美产商集团Canpotex主导，在全球钾肥需求中占比近30%的中印两国一直被迫支付高价购买。

Uralkali周二退出BPC，称因为销售问题陷入僵局，并表示以后将通过旗下瑞士分支来出口钾肥。

中国国有贸易企业周三举行紧急会议讨论此事。Uralkali此举正值下月将开启今年的钾肥合约协商。

中国最大钾肥经销商--中化化肥投资者关系部的Kong xuan表示，这将颠覆钾肥市场价格，中方下一轮谈判的立场更为有利。

Uralkali周二称，钾肥价格今年有可能挫跌深达25%，至每吨300美元左右。

Uralkali计划提高产量以扩大向印度、巴西和中国的出口。去年该公司向中国出口200万吨，今年将超过250万吨。

“(Uralkali)说钾肥价格将降至每吨300美元，这无异于扔出一颗炸弹，”一家印度化肥公司的高管表示，该高管要求匿名。

“如果现在你让别人以每吨370美元的价格购买钾肥，他们肯定会拒绝。在价格将要大幅下修的情况下，谁会以这么高的价格购买？”

印度和中国是全球主要的谷物出产和消费国，也是最大的糖和油籽作物种植国之一。印度的钾肥全部依靠进口，而中国每年需求量约为1,000-1,100万吨，其中约一半需要进口。

“考虑到当前情况的发展，我认为卖方会接受我们的要求下调价格，”印度农户化肥合作组织IFFCO的执行董事U.S. Awasthi表示。IFFCO通过Indian Potash Limited(IPL)进口。(完)

(编译 隋芬/李春喜; 审校 蔡美珍/李婷仪)

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