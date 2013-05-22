独家：前通用汽车高管Lutz联手中国万向收购Fisker--消息

* 前通用汽车高管Lutz与中国万向结成收购联盟

* 另一个投资团队也考虑收购美国能源部所持股份

* Fisker负面新闻不断，Karma汽车价格下跌

路透底特律5月21日 - 据知情人士透露，由通用汽车(GM.N)前高管Bob Lutz领导的小众汽车制造商VL Automotive，与中国最大汽车零件供应商万向集团本月对“绿色”汽车生产商Fisker Automotive发起收购，Fisker目前面临资金困境。

VL Automotive和中国的万向集团计划通过“预先打包破产”的方式控股Fisker。此外，欧洲投资者与香港亿万富豪李泽楷也计划买断美国能源部在Fisker公司持有的股份。

消息人士称，Fisker的重振计划仍在进行之中，也可能以失败告终。由于谈判尚未公开，他们要求匿名。

Fisker生产售价在10多万美元的插电式混合动力汽车。今年该公司负面新闻不断，目前急于寻找买家和保留现金。Fisker已经聘请了破产顾问，并且解雇了大多数员工。

此外，Fisker也在努力偿还美国联邦政府贷款。自去年7月以来，该公司一辆汽车也没有生产。上月，共和党议员就该公司财务问题责问其联合创立人Henrik Fisker和Barny Koehler。

Henrik Fisker因与公司管理团队存在“重大分歧”，已在3月离开公司。消息人士称，此后他一直与不同投资者团体进行接触，讨论收购Fisker之后他在公司扮演的角色。

Fisker、万向集团、VL Automotive和美国能源部没有立即对此作出评论。Henrik Fisker拒绝通过发言人置评。

万向集团和VL Automotive收购案的细节并不清楚，但Fisker的存亡与两者的利益均有关联。

万向收购了Fisker的锂电池供应商A123 Systems Inc，助其脱离破产。本周，一名法官批准了A123的破产计划，该公司更名为B456 Systems。

“我希望Fisker能够生存下去并取得成功，”Lutz于4月26日在Forbes.com的博客中写道。

研究机构Gradient Analytics的分析师Donn Vickrey说，任何振兴该公司的努力都将面临来自未来投资者、交易商和消费者方面的重重困难。(完)

(编译 李春喜/侯向明; 审校 张荻)

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