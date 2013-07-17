金价重挫 因伯南克讲话尽在市场预料之中

* 金市关注美联储仍预期将缩减购债规模

* 金价在一度升穿1,300美元后走低

路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周三下跌超过1%，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克表示，联储仍预计将在今年稍后缩减购债规模，打压了美联储可能延长刺激举措执行时间的希望。

伯南克在国会作证时表示，保留如果经济前景转变，调整退出计划的可能性，讲话发表后，金价一度升穿1,300美元关口。

但伯南克重申，美联储可能在今年稍后开始缩减每月850亿美元的购债规模，在2014年中之前停止执行购债计划，受此影响，金价稍后走低。

1657 GMT，现货金回落1.2%，报每盎司1,276.66美元，远低于日高1,300.16美元，这是三周来金价首次升穿1,300美元。

美国8月期金回落14.30美元，报每盎司1,276美元，根据路透初步数据，成交量为约240,000口，有望录得7月最高日成交量。

其他贵金属方面，现货银急跌2.9%，报19.40美元。现货铂金跌1.4%，报每盎司1,404.24美元。现货钯金回落0.2%，报每盎司732.22美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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