三星入股夏普透露出其在显示器领域落后的压力

2012年10月14日在迪拜拍到的三星LED电视。 REUTERS/Jumana ElHeloueh

* 三星或可一窥夏普低成本薄型屏幕技术

* 韩国LG显示器去年超越三星显示器部门成最球第一大LCD制造厂

* 三星OLED电视生产不顺

路透首尔3月8日 - 韩国三星电子(005930.KS)虽贵为全球排名第一的智能手机、电视及记忆芯片(晶片)制造商，但本周入股日本夏普(6753.T)的新闻却凸显出令其不安的事实：三星在显示器领域不再是绝对制霸全球的领导者了。

韩国对手LG显示器(034220.KS)去年超越三星显示器部门，已成为全球最大的液晶显示器(LCD)制造厂。

与LG显示器同一集团的LG电子(066570.KS)则是在推出新世代技术--有机发光二极体(OLED)电视上领先三星，而这正是三星的显示器业务未来押注的方向。

即使是财务陷入困境的日本夏普(6753.T)，在某些最新的LCD制造及薄型屏幕技术也拉开了领先差距。

三星周三宣布以1.11亿美元投资夏普，将不仅有机会一窥夏普的技术，也将给自家的液晶显示部门造成压力，已有许多分析师认为这个部门该好好加把劲了。

“三星有点像是在警告旗下的Samsung Display，”汤森路透StarMine一位分析师说。但由于话题敏感，这位分析师不愿具名。

**象征性持股**

这笔交易将让三星象征性地持有夏普3%的股权，所需成本与这家韩国巨无霸公司手中的37.4万亿韩元(345亿美元)相比只是九牛一毛。

但这可以让三星获得更广泛的供应来源，染指夏普的低成本薄屏技术，并且一只脚迈进苹果(AAPL.O)主要亚洲显示器供应商的行列。

这种结盟的需求对居于优势的三星而言颇不寻常；三星过去奉行高压积极管理，从消费电子到半导体等诸多市场中全面超越索尼(6758.T)和东芝6502.T>等日本巨头。

三星市值高达2,300亿美元，是日本三大电视机厂商--索尼、夏普和Panasonic(6752.T)--三家加起来的六倍以上。

这是三星第一次与日本主要电子企业进行股权交易，交易的动力可能是来自苹果的订单逐步减少。苹果既是三星主要的客户，在全球智能手机市场上也是主要的竞争对手。

据行业分析师和研究公司称，夏普是苹果第二大面板供应商。苹果自己并不会公布供应商的信息。

但三星面临的更大问题是，确保其OLED显示屏开发工作继续按原计划推进。

三星之所以做出进军OLED技术的战略性转变，部分原因是Galaxy系列智能手机大获成功。这一系列手机具有屏亮省电的特点，而且帮助三星在去年摘取全球智能手机市场第一的桂冠。

目前三星在用于智能手机的小型OLED显示屏生产上接近垄断，日产量高达近50万个，利润率达到两位数。

不过，三星在电视机用OLED显示屏生产上存在较大困难，因其使用的传统三原色光技术(RGB)很难应用到大玻璃屏上。

**高端产品**

2006年，三星结束了日本对电视机市场长达30年的主宰局面，并且此后一直保持较高的利润率，而其日本竞争对手却录得创纪录的亏损。

三星的成功主要得益于大举推进新技术，例如可以上网的电视机设备和节电发光二极管的背光液晶显示器电视。

在经济疲软导致全球电视机市场增长乏力的情况下，OLED电视料成为提高利润率的下个高端产品。三星55英寸的OLED电视售价为1万多美元。

但三星OLED模型研发进度落后，迫使其从超清电视中寻找下个大增长点。

“由于(OLED)项目推后...三星计划通过60英寸以上超清电视来引领高端市场，”法国巴黎银行分析师Peter Yu称。

这正是夏普擅长的领域。

夏普拥有全球唯一的所谓第10代显示屏工厂，可将每张3平米大小的玻璃板制成八块60英寸的面板，用于生产大电视屏。这比第八代工厂效率高出很多，分析师称后者每张玻璃板只能做出三块60英寸面板。(完)

(编译 李婷仪/郑茵/程琳; 审校 张明钧/蔡美珍/许娜/丁琦/艾茂林)

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