《独家新闻》委内瑞拉PDVSA为Citgo寻找买家，交易金额或达100亿美元

路透纽约9月9日 - 据两位知情人士透露，委内瑞拉国营石油公司PDVSA 正为旗下美国分支Citgo Petroleum 寻找买家，争取在9月底前收到初步收购提案，交易金额可能至多达100亿美元。

分析师称，委内瑞拉出售Citgo部分归因于现金短缺；由于要用石油向中国偿付债务，而无法靠出售原油来增加收入，政府的现金状况吃紧。但委内瑞拉政府否认存在现金流问题。

政府内部对此交易存在争议，并且认为这是一项私有化交易，与持续数年的社会主义政策相左。

知情人士近日表示，投资银行Lazard 代表PDVSA负责Citgo的出售事宜，并已向潜在买家提供出售信息。由于交易尚未公开，此人士要求匿名。

PDVSA还与艾克森美孚 分别持有美国路易斯安那州沙尔梅特(Chalmette)炼厂各50%的股权。PDVSA已另外接触德意志银行 研究出售沙尔梅特炼厂股权事宜。

四名人士透露，根据Lazard提供的资料，待售资产每年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约达15亿美元。

其中三名人士指出，Citgo资产售价可能介于80-100亿美元，其中最核心的资产为三家炼厂，合计日产能达74.9万桶。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)