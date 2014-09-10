《独家新闻》委内瑞拉PDVSA为Citgo寻找买家，交易金额或达100亿美元

中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透纽约9月9日 - 据两位知情人士透露，委内瑞拉国营石油公司PDVSA 正为旗下美国分支Citgo Petroleum 寻找买家，争取在9月底前收到初步收购提案，交易金额可能至多达100亿美元。
分析师称，委内瑞拉出售Citgo部分归因于现金短缺；由于要用石油向中国偿付债务，而无法靠出售原油来增加收入，政府的现金状况吃紧。但委内瑞拉政府否认存在现金流问题。
政府内部对此交易存在争议，并且认为这是一项私有化交易，与持续数年的社会主义政策相左。
知情人士近日表示，投资银行Lazard 代表PDVSA负责Citgo的出售事宜，并已向潜在买家提供出售信息。由于交易尚未公开，此人士要求匿名。
PDVSA还与艾克森美孚 分别持有美国路易斯安那州沙尔梅特(Chalmette)炼厂各50%的股权。PDVSA已另外接触德意志银行 研究出售沙尔梅特炼厂股权事宜。
四名人士透露，根据Lazard提供的资料，待售资产每年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约达15亿美元。
其中三名人士指出，Citgo资产售价可能介于80-100亿美元，其中最核心的资产为三家炼厂，合计日产能达74.9万桶。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%