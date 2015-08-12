欧洲个股：BP印第安纳怀廷炼厂主要蒸馏装置至少关闭一个月--消息

路透休斯顿8月11日 - 知情人士周二表示，BP 位于印第安纳州怀廷(Whiting)日产能41.35万桶的炼厂的最大原油蒸馏装置(CDU)发生重大损害，至少需要一个月才能修复。

该消息人士强调，该CDU重启时间表只是初步的，可能发生变化。

“我预计所需时间可能更长，不会更短，”一位消息人士说。

由于周六发生故障，该CDU内部管道受损。这个CDU日处理能力24万桶，用于处理重质含硫原油。

BP发言人Scott Dean拒绝讨论该炼厂的运营情况。

精炼油品和原油交易商非常关心该CDU的关闭时长，因为该炼厂的产量损失可能影响价格。

据称，上述故障是造成美国原油期货 周二收低1.88美元或逾4%的原因之一。美国原油周二收报每桶43.08美元，为2009年3月来最低结算价，较3月18日所创的今年低点高约1美元。

美国RBOB汽油期货周二报每加仑1.6937美元，与周一相比几无变动，但比上周五收盘高出0.07美元。

精炼裂解价差上升2.00美元，至每桶28.00美元。(完)