焦点：炼油商去年财源滚滚 今年料难复制辉煌

路透休斯敦2月24日 - 由于原料价格仍处低点，炼油商今年将继续享有强劲获利，但新建炼油厂及全球需求放缓意味着，2016年并不会是财源滚滚的一年。

自2014年中期以来，原油价格暴跌70%，引发去年全球需求热潮，美国、中国和印度汽车销量大增，人们也更多地选择驾车出行。

炼厂在2015年全年满负荷运转，获利情况为几年来最好，因需求较上年激增180万桶/日，增幅逾2%。

至于今年，国际能源署(IEA)已表示，预计需求增长120万桶/日，达不到去年这样高的增速，因全球经济放缓且新车购买下降。

“我们预计今年的利润率赶不上2015年，”道达尔(TOTF.PA)精炼业务主管Philippe Sauquet在休斯顿CERAWeek能源会议间隙表示。

位于中东和亚洲的最先进的炼厂即将开始运转，这将使航煤、柴油和汽油等成品油的供应增加大约130万桶/日，达到8,240万桶/日。

“我们预计今年精炼产能过剩将加剧。但如果需求增长能达到120-150万桶/日，精炼利润率则会继续获得支撑，(但)程度不及2015年，”英国BP (BP.L)旗下精炼部门主管Tufan Erginbilgic称。

美国第四大炼厂Phillips 66 (PSX.N)的首席经济分析师Horace Hobbs接受采访时表示，该公司预计2016年利润率可能达不到2015年的水平。

他称：“但我们预计今年有一些真正强劲的需求增长，主要是在汽油，”他并以加油价格低廉，以及运动型车(运动休旅车，SUV)和皮卡销售增加来佐证。

他表示，与低油价相比，出口成品油的能力更能够带动炼油利润。当产出高于内需时，由于可以把过剩油品外销至有需求的国际市场，所以炼厂仍得以全速运转。

在4月驾车出游旺季展开之后，需求料将大幅上升。

当前景气循环下行之际，BP、道达尔、艾克森美孚(XOM.N)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等全球顶尖石油企业，炼油及贸易业务均扮演救星，多少帮助抵销了一些石油生产营收的巨幅下滑。(完)