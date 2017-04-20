分析：股票美元齐下跌 通货再膨胀交易以惊人速度熄火

路透伦敦4月19日 - 股票、债券收益率和美元在下跌， 收益率曲线在趋平，而英镑在上涨。在2016年出现的、本应标志着全球市场转折点的“通货再膨胀”交易，正在消退。

消退的速度很快。

投资者的一个疑问是，今年余下时间是都要上演这样的剧本，还是说今年下半年会重新拾起2016年的趋势。

可以明确的是，投资者步入2017年时所抱有的那份坚定信心，大多已经丢失。就在本周，高盛放弃了对美元由来已久的乐观预估，德意志银行也不再对英镑前景持暗淡看法。

发达国家去年发生两次地动山摇的震撼事件--特朗普当选美国总统和英国退欧公投，从那之后全球投资者做好准备迎接全面的通货再膨胀交易。

特朗普意外当选总统后，本该出台一系列减税、放松银行业监管和财政刺激措施，从而促进美国乃至全球经济增长。

与此同时，英镑汇率自英国退欧公投以来狂贬20%，本应为英国股市和通胀蹿升铺平道路。

2017年启航扬帆之际，形势的确是这样发展的。美联储两次加息，美元攀登至14年高峰，美国股市创下纪录高位，而全球各国公债收益率(殖利率)曲线变陡，惠及银行和金融类股。

而现在这一情行正在瓦解，这在很大程度上归因于美国经济增长明显放缓且全球通胀显现趋平迹象。

收益率曲线趋平、即长短期债券收益率接近，意味着经济存在不确定性。

“这肯定不会支持特朗普再通胀的发生。一些调查数据虽然强劲并且触及数年高位，但实质性数据却并不强，”Variant Perception Research的创始人之一Jonathan Tepper称。

涵盖世界各主要经济体的花旗经济意外指数过去一个月正不断下行，美国经济意外指数骤跌至11月以来低点，现低于除日本之外的所有主要经济体。

通胀预期也呈现出见顶迹象。

美元今年迄今累计贬值2.5%(但自美国大选以来依然累计升值2%)；美国银行类股较2月高点下跌了10%(但美国大选以来仍累计上涨20%)；英镑兑美元自去年6月英国退欧公投以来累计下跌13%(但跌幅最大时曾达到20%)。

**收益率曲线事关紧要**

美国第一季经济增速预期近几周被大幅下调，备受关注的亚特兰大联储GDPNow模型的预估增速仅为0.5%，而不到两个月之前该估值还在2.5%左右。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)称，由于医改法案在国会受挫，特朗普政府的税改时间表势将延期。

接受美银美林调查的基金经理中，有超过40%的人预计美国税改将不会在2018年之前获得通过。

该调查还显示，一些关键市场正在进行重大调整，有些持仓指标接近极限水平。

投资者的美股曝险头寸处于2008年1月以来的最低水平，但他们对全球银行股的资产配置创下纪录高位。

“投资者纷纷出脱美股，因为大多数人发现美股估值过高，并感到税改存在延迟风险，”美银美林首席投资策略师Michael Hartnett说道。

华尔街灾情最为惨重的堪称银行股。该类股在美国大选后的三个月内涨逾30%，目前年线则在平盘以下。

美银美林在调查报告中强调，各界极端押注银行股仓位，意谓着该类股尚有更多下跌空间。收益率曲线趋平对银行来说是个坏消息，因为银行藉由短期借得低廉资金，进行较长期且利率较高的放贷，以从中牟利。

美国10年期与两年期公债收益率差距在周二触及100个基点，为11月以来最低，且远低于12月的135个基点。而美国自12月以来尚且加息50个基点。

“在收益率曲线趋平的环境当中，银行通常不会表现太好，”Variant Perception Research的Tepper表示，“到目前为止，在全球大多数的经济体中，收益率曲线是最佳的经济成长预测工具。”

美元在这种情况也不会有太好的表现。高盛周二即放弃偏多的预期。

在英国首相特雷莎·梅意外宣布将要求提前大选后，德意志银行周二也发表看空英镑的预测；他们表示，这对于英镑而言将是改变游戏规则的大事。(完)