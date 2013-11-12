国资委称“国企改革方案将在12日宣布”的报道不实

路透上海11月12日 -中国国务院国有资产监督管理委员会否认此前媒体报导称，有关国企改革方案将于12日十八届三中全会结束后宣布的报道不实。但国资委承诺，将尽快出台相关改革方案。

昨日晚间，国资委新闻中心网络处在其官方微博澄清称，媒体关于“国企改革方案将在明天(12日)宣布”、以及“允许民资最高持国企15%股权”的报道均不实。

“国资委将按照三中全会统一部署，尽快出台相关改革方案，但不是在明天（12日）宣布。”国资委新闻中心网络处官方微博称。

为期四天的中共十八届三中全会将于今日闭幕，是次讨论深化改革的议题或决定中国未来五至十年的政策方向，因而备受各界关注。

国资委副主任黄淑和10月曾强调，要“认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。”（完）

(发稿 罗晟; 审校 李文科/张喜良)

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