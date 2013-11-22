中国市场化改革给期市送来政策红利 农产品等更受益

作者 李文科

路透北京11月22日 -中国新一轮全面改革规划以市场化作为核心关键词，预示政府直接干预价格的“政策市”空间将缩减，这有利于具有价格发现功能的期货市场进一步发展，而农产品等部分期货品种将享受到政策红利。

由中共十八届三中全会通过的改革决定称，完善主要由市场决定价格的机制。凡是能有市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格，并完善农产品价格形成机制。

中证期货副总经理景川指出：“三中全会决定对商品市场长远利好，当然对于不同的品种则还需要更多细则，……对期市发展而言是迎来了发展的契机，发展的基础更牢固，我是相对比较乐观的。”

他认为，之前政府管制较多的资源能源将出现上涨，一些易储存的，价值比较高，金融属性明显的商品比如黄金、铜、铝等金属品价格也有可能出现一定程度上扬，包括农产品也有上涨的要求，但其他一般的工业品价格则不大会有支撑。

他强调，政府进行全要素的市场化改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用是市场所期待的，尤其是2008年之后政府对市场的干预力度增强，造成了价格的扭曲，投资者退出市场等很多不利影响。

中国国际期货研究院副院长王红英亦指出，资源的优化配置最重要的一点是大市场的公平流通性，远期价格的发现机制将会使得市场交易更加公平、资源配比更为合理，因此未来金融衍生品市场的发展大有可为，会使更多的企业参与到风险管理市场的交易中去。

易贸研究报告亦指出，几乎所有的经济问题都可以归结为有限资源的有效配置和利用，商品资源亦然。由于价格信号严重扭曲，完整的商品市场并没有形成，能源市场便是典型的“伪市场”，价格无法反映行业供需，导致市场短缺与过剩并存。

国务院研究室副主任韩文秀在辅导读本中也指出，与市场在资源配置中起决定性作用这一更高要求相比，目前的价格形成机制还有一些不适应、不完善指出。特别是资源型产品价格改革相对滞后，不同资源性产品的比价不合理等。总的来看，完善主要由市场决定价格的机制还有大量的工作要做。

数据显示，早在2008年，社会商品零售总额、农副产品收购总额和生产资料销售总额中市场调节价的比重分别达到95.6%、97.1%和96.5%，近年来市场调节价的比重继续稳中有升。

**提振期市信心**

尽管市场仍在期待大宗商品各领域市场放开的细则，但中远期看，三中全会决定着眼于解决长期的体制机制性的问题，将提振市场信心，一定程度锁定期货价格下跌的空间。

“尽管近段时期内，除股指期货之外，国内绝大部分期货品种呈现了低位震荡或震荡走低的行情，但短期内国内期价或将出现阶段性反弹行情。而支撑国内期价的最主要因素就是政策红利。”格林期货高级研究总监李永民指出。

他并认为，十八届三中全会加大对收入分配、城镇化改造、资源型产品价格等八大领域的改革力度，将为部分大宗商品的期货价格提供支撑。

易贸报告亦指出，随着城镇化进程的推进，基建类商品需求下滑趋势会得到一定程度对冲，但受经济结构转型影响，其基本面难以恢复到此前以政府投资为主导时期的景气程度，相比之下，与消费相关的大宗商品将受到经济转型和新型城镇化建设的双重拉动，基本面有望在未来几年中得到持续改善。

另一方面，支撑国内期价的第二重因素就是技术性原因。经过前期的回调整理，化工产品、农产品基本上跌至各自支撑位附近，空头能量已经得到较大程度释放，随着空头获利平仓，期价也存在反弹的要求。

**工业品熊市仍延续**

尽管能源资源类产品、农产品价格可能在市场无形的手的作用下引发一轮价格上涨，但包括钢材、煤炭在内的工业品价格熊市则仍难以改观。

王红英指出，中国的城镇化进程已经从高峰期逐渐回落，中国经济面临结构调整，对大宗商品的物理需求呈现弱势，因此从长周期看至少未来一至三年，工业品仍将呈现弱势。

“中国目前工业品产能过剩，需求也在下降，虽然有些工业品已经跌到成本线，但成本亦在下降，长周期看，工业品不会是上涨的态势。”王红英指出。

中证期货副总经理景川亦强调，虽然大宗商品市场的价格放开是长远利好，但从供需角度而言，不会引发工业品的价格上涨。

在他看来，中国已经进入后工业化市场，产能过剩将持续存在，众多行业将进入微利时代，而需求的提升相对有限，一旦工业品价格上升将势必引发剩余产能的释放，从而对价格造成抑制。

易贸研究报告指出，在改革大背景下，不同商品的基本面受到政策因素的影响不一，大宗商品需求分化成定居。对螺纹钢、焦炭、有色金属等于基建投资相关的大宗商品来说，行业供过于求的现象将更加严峻，淘汰低端产能、加快并购重组不可避免，

**本周大宗商品其他新闻一览**

--上海国际能源交易中心周五正式挂牌，标志着在上海自贸区内搭建的原油期货交易平台基本成型，而据交易所人士透露讯息显示，中国版原油期货以人民币计价的方向逐步明确。

--上海期货交易所周二启动了铜和黄金的期货期权仿真交易，这标志着期权仿真交易在中国四大期货交易所全面启动，衍生品领域的期权时代即将到来。

--中国发改委官员日前表示，支持在钢铁行业实施跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中，并拟通过水电差别式定价，倒逼落后产能退出。

--中国钢铁工业协会公布的最新旬报显示，11月上旬全国粗钢日产量达214.4万吨，旬环比增加2.2%。

--中国黄金协会网站周三发布的统计显示，中国9月黄金产量为37.642吨，1-9月累计生产黄金307.809吨，同比增长6.8%。

--中国棉花信息网周三公布的调查结果显示，2013年度中国棉花总产量料为667.8万吨，较上一年度减少12.3%，受主产区新疆和长江流域的不利天气影响。

--中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周二称，公司副总裁李东光因个人原因接受有关部门调查，并已辞去上市公司职务及停止履职。

--中国煤炭市场网(CCTD)周二公布的数据显示，中国10月煤炭单月产量转为正增长，即同比增长1.6%至3.2亿吨。1-10月产量同比下降0.3%至30.86亿吨。

--消息人士周一透露，中国江西铜业(0358.HK) (600362.SS)与美国矿商FreeportMcMoRan(FCX.N)已经达成一致，2014年度铜加工精炼费(TC/RC)将为92美元/吨和9.2美分/磅，较2013年上升31%。（完）

(审校 黄凯)

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