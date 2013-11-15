全面深化改革若干重大问题的决定今晚将全文播发--央视微博

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调

路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。