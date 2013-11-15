全面深化改革若干重大问题的决定今晚将全文播发--央视微博

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透上海11月15日 -中国中央电视台微博周五称，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》今天全文播发。今晚19:00，央视新闻联播将摘要播送决定内容。
该决定于2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过，共分十六项60条。 （完）
(发稿 丁琦；审校 整理 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。