李克强：今年改革将在重点领域有所突破 财税金融改革是重头戏

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，今年改革将在重点领域有所突破，还要把财税金融改革作为重头戏，以结构改革来推进结构调整，深化国企改革，发展混合所有制经济等。
他在人大会议闭幕后的记者发布会上指出，改革会触动利益、会动“奶酪”。你放权，有些人的权就少了；放宽市场准入，增强市场竞争力，现有的一些企业就会感到压力。“但是为了释放改革红利，尤其是让广大人民受惠，我们义无反顾。”
“我们要全面深化改革，但是也要抓牵牛鼻子的改革，在重点领域要有所突破。今年我们还要继续推进简政放权，让市场发力。”李克强强调。
李克强并指出，今年还要给小微企业减免税费方面有新的举措，给市场助力，并放宽市场准入，尤其是在服务业领域，像医疗、养老、金融等，让市场增强竞争力。
“诸多的改革我在政府工作报告当中都说了，这里就不再赘述了，关键还在于推进落实。”他说。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。