李克强：今年改革将在重点领域有所突破 财税金融改革是重头戏

路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，今年改革将在重点领域有所突破，还要把财税金融改革作为重头戏，以结构改革来推进结构调整，深化国企改革，发展混合所有制经济等。

他在人大会议闭幕后的记者发布会上指出，改革会触动利益、会动“奶酪”。你放权，有些人的权就少了；放宽市场准入，增强市场竞争力，现有的一些企业就会感到压力。“但是为了释放改革红利，尤其是让广大人民受惠，我们义无反顾。”

“我们要全面深化改革，但是也要抓牵牛鼻子的改革，在重点领域要有所突破。今年我们还要继续推进简政放权，让市场发力。”李克强强调。

李克强并指出，今年还要给小微企业减免税费方面有新的举措，给市场助力，并放宽市场准入，尤其是在服务业领域，像医疗、养老、金融等，让市场增强竞争力。

“诸多的改革我在政府工作报告当中都说了，这里就不再赘述了，关键还在于推进落实。”他说。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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