改革呼唤“上下对称”的自觉 而非遇事先考虑“左右对齐”--人民日报

路透北京8月14日 - 人民日报周四刊登评论员文章称，遇事先考虑“左右对齐”，而不是“上下对称”，是改革过程中亟待破除的一种消极心态，阻碍着顶层设计在基层的落地。要力除政策藩篱，须确保“上下对称”。

文章称，长期以来，中央大刀阔斧、基层按兵不动的状况不在少数，以至于“政令不出中南海”成了一种饱受诟病的现象。“上下对称”不仅仅是落实政策的态度问题，更是中国改革的方法论、路线图。

推进改革“上下对称”的过程，也是一个疏通中央和地方的权力“经络”、促进治理现代化的过程。经络畅通，才能令改革之势如臂使指，促进权力配置的规范化和科学化。

文章称，有些地方之所以不愿“向上对齐”，说穿了还是因为不想放弃权力以及背后的利益。中央讲简政放权，为什么有些地方总舍不得真正放权、找出各种理由推三阻四？上面讲预算公开，为何下面仍或是一笔带过，或是遮遮掩掩？

打掉这一部分阻力，需要借助公开、透明的程序，让社会力量参与进来，帮助基层政府和部门排排队、看看齐。中国的改革，说到底是为了释放社会活力、创造社会财富，让群众真正成为改革的推动力。

十八大以来，中央制定了一系列关系国计民生的顶层设计，从行政审批制度到财税预算体制，从司法领域到国资国企，改革多点开花，呈缤纷之势。在这样的情况下，如果怀揣“等等看”“走着瞧”的敷衍心态，无疑是在中央政策和群众期待之间“设卡收费”。

“人们常用线与针来比喻上与下，这一比喻的关键在于，没有针的牵引，线无法自己织成锦绣。改革也是如此，顶层设计如果不能体现为基层的细密针脚，难免变形走样，图纸上是西服，缝出来成背心；播下的是希望，收获的却是失望。”文章称。

文章指出，对于基层而言，确保“上下对称”也不是依样画葫芦，而是意味着在准确把握改革精神的前提下因地制宜、上下结合。不久前，国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，要打破被很多人认为“千难万难”的城乡壁垒，不少基层干部觉得“跟不上趟”。

在落实这项涉及千家万户、关系多个部门的改革过程中，东部和西部的情况不同，大城和小镇的特点各异，而各个政府部门承担的任务也不尽相同。有的地方是不能对原有的福利进行补偿，农民不想进城；有些则是无形门槛依然很高，农民想进城却不得其门而入。面对这些错综复杂的现实情况，“上下对称”就绝不能刻舟求剑，而应该对改革意图做到心领神会、上下贯通。

“新一轮改革大潮已经起势。“上下对称”下好一盘大棋，不仅是布局部署，更是贯彻落实；不仅体现中国的制度优势，更是中央的政治要求。”文章称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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