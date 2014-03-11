《文汇报》：利淡消息震仓 改革利好股市

（3月11日社评）

受累于经济数据欠佳，上证综合指数昨日一度跌逾3%，收市报1999点，跌幅2.86%，创8个半月最大单日跌幅；港股亦跟随跌近400点收市。宏观经济数据疲弱，加上地缘政治不稳等利淡消息，引发内地与香港股市相继出现震仓。不过，经济数据疲弱虽与春节因素有关，但也是中央加快经济结构调整不可避免的结果。政府工作报告提到将加快发展多层次资本市场，推进股票发行注册制改革，将有助规范内地股市，提振市场信心。中央已啓动国企混合所有制改革，有利激发国企的活力和竞争力。这些改革将为内地股市带来巨大的利好作用，港股也将因而受惠。

内地二月份各项宏观经济数据回落，导致市场对经济下滑的预期加重。同时，市场关注乌克兰危机会否引发大规模军事冲突，资金避险情绪高涨，令内地股市出现大幅急挫。中央加快经济结构调整，难免对经济数据造成影响，但仍然确保了经济7.5%的增长目标，说明内地经济基础依然稳健。

去年内地股市在经济持续增长之下跌幅达到6.95%，美国道指却大涨26%，日经指数暴涨57%。内地股市表现与实体背驰，主因是市场缺乏规范，财务资料不透明，企业上市犹如「圈钱」等情况多年来引人诟病，令投资者对股市心灰意冷，宁愿将资金投到楼市。李克强总理在政府工作报告中提到要推进股票发行注册制改革。注册制的核心是全面公平地披露资讯，让市场给予相对准确的定价，不但有利保障投资者，更有助提振市场对股市的信心，吸引资金重投股市。

经过前一轮的大幅调整后，大部分内地企业的市盈率都跌到近年新低，反映市场对其前景不乐观。然而，中央正逐步启动国企的混合所有制改革，实现混合所有制经营。中国石化作为第一间实施改革的国企，近期股价大幅急升，原因是混合制改革一方面可令公司更有效地利用现有资产，为长期发展提供资金保障；另方面有助资产的价值重估，激发企业的经济潜力，对于内地的经济也有正面的推动作用。未来随着有关改革的深化，将为内地股市提供动力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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