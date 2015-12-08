将穆斯林难民拒之门外等于助力恐怖主义--联合国官员

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透日内瓦12月7日（记者 Tom Miles） - 联合国难民署高级专员古特雷斯周一称，那些因为叙利亚难民是穆斯林而将他们拒之门外的国家等于是在助力“伊斯兰国”和其它极端武装。
“那些说叙利亚难民是穆斯林而不能接受他们的人是在支持恐怖组织，让这些组织得以更有效地招募人员，”古特雷斯在新闻发布会上说道。
古特雷斯表示，他同情各国政府依赖反恐策略的冲动，但认为仅凭反恐和军事行动就能解决问题只能是幻想。
“说服可能被恐怖组织招募的人，劝服他们这不是表达愤怒、担忧或观点的途径是至关重要的，”古特雷斯说道。
“因叙利亚难民是穆斯林而产生敌意，这样说的或做的越多，（伊斯兰国）和其它组织在欧洲国家招募人员发动袭击的可能性就越大。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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