将穆斯林难民拒之门外等于助力恐怖主义--联合国官员

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月7日 - 联合国难民署高级专员古特雷斯周一称，那些因为叙利亚难民是穆斯林而将他们拒之门外的国家等于是在助力“伊斯兰国”和其它极端武装。
“那些说叙利亚难民是穆斯林而不能接受他们的人是在支持恐怖组织，让这些组织得以更有效地招募人员，”古特雷斯在新闻发布会上说道。
古特雷斯表示，他同情各国政府依赖反恐策略的冲动，但认为仅凭反恐和军事行动就能解决问题只能是幻想。
“说服可能被恐怖组织招募的人，劝服他们这不是表达愤怒、担忧或观点的途径是至关重要的，”古特雷斯说道。
“因叙利亚难民是穆斯林而产生敌意，这样说的或做的越多，（伊斯兰国）和其它组织在欧洲国家招募人员发动袭击的可能性就越大。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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