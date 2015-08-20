全球监管方和央行人员提出建立衍生品交易标注制度

路透伦敦8月19日 - 全球监管机构和央行人员提出建立一个通用的场外衍生品交易标注制度，从而可以更容易地发现哪些银行会在市场危机中面临风险。

2008年雷曼兄弟破产时监管者两眼一抹黑，根本无法看到谁是雷曼衍生品交易的对手方，这进一步加大了导致全球市场崩溃的不确定性。

七年过去了，监管者仍无法搞清各家银行的衍生品曝险情况。在630万亿(兆)美元的市场中，这些衍生品曝险可能跨越很多国界。

场外或“柜台”衍生品交易，如信用违约互换(CDS)和利率互换交易，已经要向交易资料储存库(trade repositories/TRs)报告了。

但横跨16个司法辖区的26个交易资料储存库间，并没有统整资料的系统，甚至无法确保数据的可比性。

国际证监会组织(IOSCO)和支付与市场基础设施委员会(CPMI)周三就“唯一交易号”(unique transaction identifier/UTI)发布指导草案，征求公众意见。

“唯一交易号的作用，是独特地识别出当局要求向交易资料储存库报告的每项场外衍生品交易，”IOSCO和CPMI在一则公告中称。

由于各国对哪些交易应该上报的规定有所不同，这加大了这项任务的难度。

对衍生品头寸有大致的了解，不仅能在危机发生时帮助监管者，还能帮助监管者一开始就发现和应对风险头寸增加的情况，在第一时间避免银行业陷入困境。

20国集团(G20)在2007-09年金融危机之后要求制定上述指导原则，预计最终版本将在2016年敲定。(完)

(编译 王颖/汪红英；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。