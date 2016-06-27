香港《明报》：金融监管破山头 北戴河畔遏飞舟

（6月27日社评）

内地的宏观调控，按中央高层布局，是＂财政担纲、货币退守＂，即两大宏调工具使用，财政政策成为＂供应侧改革＂主角，货币政策则成为＂新常态＂中的配角。但内地金融领域风吹草动，仍内令经济起落，外受舆论关注。而金融领域关注焦点，是事关重大的金融监管体制改革，也即＂一行三会＂体制改革，终于快要一锤定音。

中国经济的诸多谜题和争议，近期都围绕金融展开。国务院总理李克强罕见地去视察央行和建设银行，央行行长周小川，本来预定在高层论坛现身，最后一刻神隐，都属谜题。争议方面，有虑及6月再现＂钱荒＂的，有担心＂走资＂即资金外逃的，还有人民币汇率应守还是应攻的，其中最激烈的争论，则围绕＂一行三会＂的内斗与重整。

来自北京的消息说，因应国际和内地经济的大变局，中央最高层决意不再等待，也不再议而不决，加快＂一行三会＂金融监管体制改革。目前有关方案已经备好，将于下月在北戴河议决，为防风险，助推经济，＂大金融监管体制＂方案最快暑期即可现端倪。

所谓＂一行三会＂，即中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会，这四大机构合组而成的金融监管体制。这一体制，是由内地市场经济催生，因中国金融的＂分业经营＂态势而成形，按其分工，被称作＂四龙治水，各管一段＂。

内地的金融业务，原由央行即中国人民银行统管。1949年后直至改革开放前，内地没有股市，没有保险公司。直到1990年代，股市在深圳、上海重张，保险公司接二连三出现，银行业态也大变，于是央行职能拆分，先拆出中保监，再分出中证监，最后以货币政策独立为理论依归，再分拆出中银监。

也就是说，中国的＂一行三会＂，都是由央行的庞大母体中分拆而成的。虽然中间一度有中央金融工委作为超级机构，统领金融工作，但那其实并非政府机构，而是党政不分的形态，更多地是对监管机构实行监督，存活期也不长。

在市场经济初期，诸项金融业务从无到有，不仅股市壮大、保险公司增多，期货、信托、债券等新业务也在扩长，在增强经济活力、推动中国金融业多元化的同时，也引出大大小小、形态各异的金融风险。在这背景下，＂一行三会＂坐镇四方，防范金融风险，功不可没。

但内地金融业已然＂强国化＂，央行在货币政策上一咳嗽，环球金融市场都伤风；中国多间大银行在经营规模和资产上已达世界级；A股市场虽然大起大落，但总市值已堪称＂国际前列＂；内地保险公司，更个个都是千亿级资产巨擘。

中国进入市场经济，金融业已由楚河汉界的＂分业经营＂，变成水乳交融的＂混业经营＂，保险公司吃下上市公司，银行也在卖保险，股市上最活跃的除地产公司就是银行和保险。所谓你中有我，我中有你。不同成分交融本是好事，但对监管来说有了麻烦。＂一行三会＂，理论上平起平坐，都是部级机构，而按中央批覆的方案，理论上其责权互不重叠。但中国官僚体制，从来就是争权第一，责任推托，有功必抢，出事隐身。

本来在混业监管还是分业监管上，就有争议，发出了监管体制改革的呼声，去年外有金融危机袭来，内有一场大股灾发作，＂一行三会＂体制弊端，暴露无遗。本来可以慢慢吵，走程序，等2018年政府换届、机构大改革再行重组，现在变得不能再等。

去年秋季中共十八届五中全会通过的十三五规划纲要中，写入了＂改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架＂一句。有了这意味深长之话，去年底中央经济工作会进一步要求拿出改革方案。于是，过去半年一边在准备方案，一边也在激烈争吵博弈。

表面看，内地经济界在＂拆＂字上已达至共识，实则在＂合＂字上争议仍大，是因四大机构有地盘之争、业界有利益之争。是设立＂超级金融监管机构＂一统金融监管天下，还是维持＂一行三会＂体制而复设中共金融工委的统合；是令所有监管功能重回央行宽袍大袖，还是强化联席会议制强化协调就算数。各种主张，相持不下。

来自北京的消息说，重整金监体制，中央高层主意已决，目前成熟方案有4个，正到高层案头比对，内容均依大金融思维下大监管主张。方案最快7月间在北戴河议决，然后作一系列准备，争取秋季之前新体制运转起来。

中港间金融交往密切，香港又是中国金融国际化的桥头堡，内地金融监管体制如出现重大改革，＂一行三会＂体制的存废，对香港金融业务和香港金融布局，将有重大影响，香港金融当局和业界，当为之及早因应，未雨绸缪。（完）