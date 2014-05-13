中日将在香格里拉对话中针锋相对

路透北京/香港5月13日（记者 Ben Blanchard/Greg Torode） -亚洲安全会议暨香格里拉对话将成为中日对峙的场合，日方派出鹰派首相安倍晋三，中方则派出立场强硬、善于表达的前外交部副部长傅莹。

香格里拉对话将于月底举行，安倍将发表主题演讲。

现任全国人大外事委员会主任的傅莹料在香格里拉对话中表示威胁地区安全的是日本，而不是越发强大的中国。

“我们知道中国非常愿意继续参与，将派出强大的代表团，傅莹的出席反映了这一点。”该活动的组织机构--国际战略研究所（亚洲）执行总监Tim Huxley说道。

“我们感觉安倍首相的演讲将引发极大关注，尤其是来自中国的关注，可想而知中国希望能迅速而且合理地作出反应。”

中国外交部无法确认傅莹将出席香格里拉对话。

Huxley指出，中国尚未确认中国人民解放军代表团的团长人选。中国国防部未予以置评。

熟悉中国外交政策的消息人士匿名表示，傅莹是与安倍进行争论的不错人选，“她擅长向国际社会表达中国的立场。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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