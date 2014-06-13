《KEMP专栏》地区混乱局势加剧致油市风险升级

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦6月13日 - 从伊朗、叙利亚、苏丹、利比亚到尼日利亚，现在又来了伊拉克：原油市场承受住了一长串实际和潜在的供应冲击。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，自2011年初以来，意外的供应中断已导致原油市场每日供应减少约250万桶。
但在其中多数时间里，布兰特原油一直在每桶105美元上下的窄幅区间内交易，每日价格波动也降至20年最低位。
尽管中东和非洲大部分地区的混乱局面日益升温，但油价却波澜不惊，这成为油市最令人惊讶的特性。
借用柯南道尔侦探小说《福尔摩斯》里的一句：油价就好比是只夜里不叫的狗(“银色马”，1984年)。
**混乱升温**
市场能够弥补缺失的供应，因需求增幅一直温和，并且可以通过北美页岩和沙特那里获得替代供应。
据EIA称，美国原油和凝析油日产量自2011年起增加约200万桶，同期沙特产量也实现了类似增幅。
美国石油净进口降至近30年最低位，因国内生产增多而需求减少。
同样在欧洲，汽油和柴油需求停滞甚至下降，因车辆变得更节能，并且消费者用车远不像从前那样频繁。
不过，这些因素都没有完全解释出为何面对如此多的“地缘风险”，原油价格还能一直保持稳定。
石油输出国组织(OPEC)的核心成员国当中：利比亚产量低迷；伊拉克和尼日利亚局势恶化，看上去越发有可能走向分裂；伊朗正面临严厉制裁；还有一个国家，是领导人去世后发展前景充满不确定性的委内瑞拉。
这样一来，似乎只有沙特、科威特和阿联酋才是稳定的原油供应国。
**原油供给多样性**
不过，如果把目光放得更宏观一些，不难发现自1970和1980年代的石油危机后，原油供给已经日趋多样化。这是由于传统石油出口国的不确定性和供给中断所引发的。而原油消费量则为供给多样化提供了保证。
1973和1979年的石油危机，加速了阿拉斯加、墨西哥湾、北海以及前苏联地区新油田的发展。直到今天，这些地区还在进行生产石油，不过大多数的产量已经呈现递减。
有关传统供应的不确定性以及大部分OPEC成员国的资源国家主义立场，还促进了深水、油砂和页岩等非常规能源的开发。
因此，当前原油市场的供应来源实际上要远多于1980年代初期。
衡量能源供给多样性的方式之一，是采用Herfindahl-Hirschman指数。
负责反垄断案的律师会采用H-H指数来测量市场集中程度或垄断程度。
该指数介于0-1之间。如果产量全部由一家企业或一个国家控制，则指数为1；若行业有众多小企业，每家仅占据很小的市场份额，则指数接近零。
就石油出产国而言，H-H指数在1981年时大约为0.11，基本相当于九个国家等分整个市场。若不包括美国，该指数为0.16，相当于市场被六个国家等分。
到了2009年，上述衡量市场集中度的指标分别降至0.056和0.068，相当于18个或14个同等规模的产油国共享市场。
浏览石油行业H-H指数图表，请点选：link.reuters.com/qut99v
此后，市场集中度略有增强，因为美国已经再度成为产油大国、供应干扰因素造成影响、且沙特增加产量。
即便如此，市场集中度也才是1980年代初时的一半。
由于供应已经变得更加多元化，市场对任何一国产量(实际或者可能)下降做出剧烈反应的可能性降低。
明显的例外就是沙特，该国的石油出口实在太重要了。但是，多数观察人士得出的结论是，沙特的产出不存在任何威胁。
**供应多元化**
油市分析师通常会以“闲置产能”数量来衡量政治和生产风险。闲置产能可以看出替代供应的容易程度。但供应来源的多元化在解释风险时受到的是同样的重视。事实上，这可能更为重要。
如果多元化可以作为衡量风险的重要要素，就有可能各种界定衡量市场应对冲击敏感度的指标。这些指标包括从行业集中度指数到某种电力产业中所使用的N-1标准等等。
显而易见，沙特阿拉伯仍是最大的变数，沙特产量若减少，将在全球市场大掀波澜。但有可能检视利比亚和伊拉克等较小的变数的冲击。
供应多元化不能阻止所有的冲击。尤其是，它不能阻止需求面的冲击，比如中国在2004-2008年之间的石油需求升高。
然多元化却可以好好解释，何以市场在面临2011年以来多次供应受阻时仍可相对维持冷静。
迄今，供应多元化已帮助市场避开过去时常发生的震荡情况。但顶多也就帮到这了，未来还要太多倚赖多元化将是不明智的。
非洲和中东局势混乱，加上对伊朗实施制裁，造成愈来愈多的生产来源受挫，供应再次开始变得愈来愈集中。H-H指数上升。
油市益发倚赖美国页岩油和沙特原油。美国的供应量大又稳定。沙特则不然，因该国接近中东的问题区。
乐观人士可能认为，最危险的情况已经过去了，有那么多高风险非洲和中东石油已被迫离开市场，不会再出错了。
悲观者则认为，在尼日利亚、伊拉克和利比亚还有数以百万桶的石油面临威胁，如果安全局势进一步恶化，可以替代这些供应的闲置产能数量却所剩不多。(完)
(编译 艾茂林/洪曦/王兴亚/戴素萍 审校 高琦/杜明霞)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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